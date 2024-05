Bologna, Thiago Motta parla del suo futuro: “È arrivato il momento”

BOLOGNA - "È stata una bellissima settimana, il merito è anche mio ma i protagonisti sono i ragazzi. Mi sono goduto un bellissimo momento, un qualcosa di storico che abbiamo dimostrato di essere possibile". Così l'allenatore del Bologna , Thiago Motta , presenta in conferenza stampa il match contro la Juve al ' Dall'Ara ' (lunedì 20 maggio, ore 20:45) dopo l'incredibile qualificazione dei rossoblù alla prossima edizione della Champions League . Una stagione esaltante che il tecnico vuole chiudere nel miglior modo possibile : "Ora pensiamo a finire al meglio, finire terzi in campionato sarebbe aggiungere ancora qualcosa a tutto ciò che di fantastico abbiamo fatto...".

Bologna, Thiago Motta: "Champions, che emozione in città!"

L'allenatore rossoblù esterna tutte le sue emozioni dopo una settimana densa di festeggiamenti per la qualificazione in Champions League: "Quando incontro qualche tifoso in città trovo tutti molto soddisfatti e contenti di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, i tifosi, il club, i ragazzi e anche voi giornalisti - sottolinea Motta -. Devo essere riconoscente anche a delle persone come voi che avete fatto tanto per portare il Bologna più in alto possibile".

Bologna, Thiago Motta: "Juve? Non ho firmato niente. Allegri..."

L'allenatore del Bologna non ha però ancora sciolto le riserve sul suo futuro ma l'ipotesi che possa raccogliere il testimone di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve è tutt'altro che esclusa: "Non ho deciso niente e non ho firmato niente. Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente, prenderemo insieme una decisione e la comunicheremo congiuntamente. Sta arrivando il momento di farlo, ma va fatto internamente e con grande rispetto per tutti. La Juve - prosegue Motta - è una squadra forte che ha appena vinto la Coppa Italia meritatamente. Allegri? Lo conosco personalmente: è una persona fantastica, ha fatto un grandissimo lavoro da giocatore e che potrà farlo anche da allenatore. Ho molta stima di lui. Ad Allegri dico di continuare e gli faccio un grande in bocca al lupo per il futuro".