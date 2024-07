Bologna, Sartori: "Zirkzee al 99,9% andrà via. Calafiori? Vediamo..."

INVIATO A RIMINI - Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, ha annunciato l'imminente addio di Zirkzee: "Joshua ha una clausola, per cui al 99,9% andrà via" , l'annuncio del dirigente, durante l'evento di inaugurazione del calciomercato, a Rimini, organizzato da Master Group Sport e Adise.

Il futuro di Calafiori

Sartori ha toccato anche il tema Calafiori, che il Bologna considera un punto fermo da cui ripartire nella stagione della Champions. Se dovessero arrivare però proposte shock, magari superiori ai 45-50 milioni, sarebbe difficile dire "no" a prescindere: "Calafiori l'abbiamo preso dodici mesi fa, per cui vediamo quello che dirà il mercato - ha aggiunto l'uomo mercato rossoblù - C'è la volontà di tenerlo, ma è stata la nota lieta di questa Nazionale e direi in generale dell'ultima stagione. Quindi vediamo...".