Zirkzee ceduto al Manchester United: il comunicato ufficiale del Bologna

Il Manchester United accoglie Zirkzee: le sue parole

Contratto fino al 2029 più opzione per un altro anno. "Dopo aver parlato con l'allenatore e i dirigenti del club, so quanto sarà entusiasmante il futuro qui e non vedo l'ora di fare la mia parte per raggiungere il successo del Manchester United. Sono un giocatore che ha sempre dedicato tutto alla vittoria; sono pronto per questa prossima sfida, per fare un altro passo avanti nella mia carriera e vincere altri trofei. È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico. Ora devo prendermi una breve pausa dopo essere stato con la nazionale, ma tornerò pronto a lasciare un impatto immediato."

Zirzkee e l’emozionante saluto al Bologna

Su Instagram sono arrivate le parole dell’attaccante che ha salutato tutto il popolo rossoblù: "Grazie. Non riesco veramente a trovare le parole per spiegare quanto siete importanti per me. Lo stadio, la città, la squadra, ma soprattutto il popolo avrà un posto speciale nel mio cuore. Spero che per tutto il sostegno e la fiducia che mi avete dato, abbia restituito qualcosa in cambio. Bologna è finalmente dove deve stare e io tiferò a distanza. Ti amo, Bolo. Per sempre”.