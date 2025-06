Dzeko chiama il Bologna: vuole tornare in Italia, sondaggio di Sartori

Edin Dzeko lancia messaggi anche al Bologna . A fine mese scadrà il suo contratto con il Fenerbahçe e l’attaccante bosniaco vuole tornare a giocare in uno dei principali campionati in Europa. La parentesi in Turchia è già da considerarsi conclusa. Dzeko non ha nemmeno giocato l’ultima partita casalinga. Dopo l’addio annunciato pure sui social dal campione che in due stagioni al Fenerbahce si è conquistato la fascia da capitano e il cuore dei tifosi si temevano tumulti. Così non c’è stata l’occasione. La prima punta ex della Roma e dell’ Inter ha salutato i compagni e Josè Mourinho durante un allenamento. E poi via verso una nuova esperienza. Adesso Dzeko è pronto a ripartire . Vuole continuare a competere ad alti livelli e la serie A è un palcoscenico prestigioso che conosce e nel quale ha saputo incidere parecchio. Tornare in Italia gli piacerebbe e una chiacchierata con Giovanni Sartori l’entourage del giocatore l’ha già fatta. Per una società, il Bologna, che nella sua storia ha rilanciato grandi campioni nella seconda metà della loro carriera, rappresenta una bella suggestione, un’ipotesi stimolante. Anche perché l’attaccante bosniaco ha dimostrato ancora un’ottima condizione fisica.

Dzeko, ottima condizione e esperienza per Italiano

Nonostante i suoi 39 anni ha giocato 53 partite, tra tutte le competizioni, in questa stagione. Al pari del suo compagno di squadra Dušan Tadić è il giocatore di una squadra turca che ha collezionato più presenze. Fisico, altezza, prestanza, fiuto per il gol. Sono tutti fattori che potrebbero contribuire a rendere ancora più pericoloso l’attacco del Bologna che in stagione si è affidato a Santiago Castro, un giovane prodigio, e a Thijs Dallinga, che proprio pochi giorni fa si è operato per un problema inguinale che lo ha tormentato durante la seconda parte di annata. Con il Fenerbahce Dzeko ha superato le 20 reti stagionali per due anni consecutivi, dopo che c’era riuscito solo in un’occasione nelle sei annate precedenti disputate con i club (24 nel 2017/18 con la Roma). Anche se in Turchia le difese non sono maniacali, ossessive, pressanti quanto quelle del campionato italiano, uno dei più tattici al mondo, l’attaccante ha dimostrato di saper far ancora la differenza e di poter segnare. L’esperienza europea non gli manca. Nel 2017/2018 Dzeko è stato inserito nella squadra della stagione della Champions League e tre stagioni più tardi è stato inserito nella top 11 dell’Europa League, la competizione che il Bologna di Vincenzo Italiano affronterà nella prossima stagione. Gli sviluppi di mercato diranno se Dzeko finirà la carriera in serie A e se la sua strada si incrocerà davvero con quella del Bologna.

Mercato Bologna, tutti i nomi

Intanto la società rossoblù sta continuando a seguire Francesco Pio Esposito. Giovanni Sartori è tornato a vederlo giocare ieri sera nel ritorno della finale playoff di serie B. Il responsabile dell’area tecnica del Bologna era già andato a Cremona a guardarsi la gara d’andata per tenere monitorato il rendimento dell’attaccante in prestito allo Spezia dall’Inter. E a pochi giorni ha fatto il bis. Ma il 19enne che ha un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2030 è stato seguito per tutta la stagione ed è sempre rimasto nella lista dei giocatori che piacciono agli uomini mercato del Bologna. Non è il solo. Nelle ultime settimane si sono riallacciati i rapporti con l’entourage di Ioannidis. Un anno fa il bomber greco, che avrebbe gradito l’idea di sbarcare a Casteldebole, fu bloccato. Il presidente del Panathinaikos non lo lasciò andare. Ma ora è un nome che rispunta come quelli di Guessand del Nizza, di Burkardt del Magonza e di Isaksen della Lazio. Gli uomini mercato del Bologna monitorano tutto.