Il Bologna non molla Ciro Immobile: cosa manca per chiudere l’affare  

Ciro Immobile sì o no come attaccante del Bologna da aggiungere a un reparto che già conta su Santiago Castro e a Thijs Dallinga. E’ arrivato il momento che anche il club rossoblù batta finalmente un colpo , perché è vero che all’atto pratico il mercato deve ancora per certi versi cominciare, ma è anche vero che tra una ventina di giorni i giochi ripartono con l’inizio dei ritiri e al di là della tanta carne che è stata messa al fuoco, neanche una trattativa per il momento è arrivata a cottura. E a dire la verità, anche quelle che sembravano più avviate, sono finite sulla tavola di altre squadre. Per una questione economica? Perché non c’è stata fino in fondo unità di intenti? Perché le operazioni in uscita, quelle legate a Dan Ndoye con il Napoli e a Jhon Lucumi tramite clausola da 28 milioni, non si sono ancora concretizzate e stanno invitando il governo rossoblù a prendere tempo? Forse un po’ di tutto ciò, certo è che il vantaggio che il Bologna aveva, essendo una delle rare società a non aver cambiato l’allenatore, appare già evaporato.

Bologna e Immobile, stesso desiderio

Ora però c’è la possibilità di recuperare, ma il club rossoblù deve cominciare per forza a ingranare marce più alte per poter presentare al via un Bologna da subito competitivo, che sappia sfruttare il fatto di aver dovuto cambiare pochi calciatori e che quei pochi calciatori cambiati abbiano già chiaro in testa quello che devono fare. Per quanto riguarda il capitolo relativo a Immobile, la realtà è la seguente: una volta archiviata positivamente la sua investitura a livello tecnico, a questo punto quelli del Bologna devono capire se questo affare può concretizzarsi alla luce dei suoi numeri alti, perché se c’è luce in fondo al tunnel bisogna andare avanti, altrimenti sarebbe sbagliato proseguire su una strada che non ha sbocchi. Di sicuro il compito che aspetta in questo senso Giovanni Sartori e Marco Di Vaio è tutt’altro che semplice, perché la volontà da parte del Bologna di portare Ciro a Casteldebole c’è, come c’è anche la volontà da parte dello stesso calciatore di vestire la maglia rossoblù, ma al di là di ciò è necessario che venga raggiunta in qualche modo anche la quadratura del cerchio sotto l’aspetto economico.

Contatti costanti con la Turchia

Che Immobile sia pronto ad abbassarsi l’ingaggio è fuori discussione, ma guai a dimenticare che parte da 6 milioni di euro al Besiktas, e allora gli interrogativi sono fondamentalmente due. Il primo: il club turco contribuirà al pagamento? Il secondo: essendo Ciro ancora sotto contratto, come si comporterà il Besiktas per quanto riguarda il cartellino? Detto che l’argomento Edin Dzeko sarebbe stato di più facile soluzione, sarà importante il lavoro che sarà chiamato a svolgere Alessandro Moggi, che è il procuratore di Immobile. Così, a prima vista, guardando quelli che sono i numeri, inutile nascondere come questa operazione si presenti complicata, ma almeno a sentire l’entourage di Immobile in realtà sarebbe alla portata del Bologna. Che in questo caso farebbe il possibile per portare Ciro a Casteldebole, ritenendola una soluzione costruttiva, se non addirittura la più costruttiva. Sì, perché l’idea di fare un investimento su un giovane non convince molto, mentre sembra improbabile che il Bologna decida di acquistare un attaccante pronto da 20-25 milioni, considerato che successivamente poi dovrebbe cedere Dallinga. Intanto ieri un sito turco ha accostato Sofyan Amrabat, 28 anni, al Bologna, uno che a Italiano piacerebbe parecchio. Ma anche in questo caso i numeri sono alti. Molto. Forse troppo.