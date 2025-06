Immobile al Bologna, corsa contro il tempo. Sartori accelera: cosa manca per la chiusura

BOLOGNA - L’operazione « Ciro Immobile al Bologna » va avanti ma ora come ora Giovanni Sartori e Marco Di Vaio devono aspettare che Alessandro Moggi , agente dell’ex laziale, faccia il suo lavoro. Che consiste, ecco il punto, nel dover liberare Ciro a zero euro dal Besiktas , la sua squadra di appartenenza e alla quale è legato fino al giugno del 2026, perché questa è la condizione dettata dal Bologna affinché possa poi sedersi attorno a un tavolo per trovare la definitiva quadratura del cerchio per quanto riguarda l’ ingaggio . Va detto che Alessandro Moggi ha informato quelli del Bologna di essere già a buon punto con il club turco , che starebbe capendo quella che è la volontà di Ciro di tornare a giocare nel nostro campionato , ma al di là di ciò arrivare all’intesa potrebbe non essere così semplice, anche perché è facile immaginare che l’ entourage di Ciro possa chiedere al Besiktas anche una buonuscita . Certo, una buonuscita, anche perché alla base di tutto questo c’è una doverosa riflessione : avendo Immobile un ingaggio da 6 milioni di euro e considerato che dal Bologna ne percepirebbe sui 2, dove sta scritto che il calciatore rinuncerebbe agli altri 4? Da qui la convinzione che quelli del Besiktas potrebbero far fatica ad accontentare fino in fondo Ciro, di conseguenza solo un’impresa consentirebbe ad Alessandro Moggi di portare a compimento con successo entrambi i suoi obiettivi .

Immobile-Besiktas ai saluti entro il 1° luglio

Come potete intuire, Sartori e Di Vaio hanno già sondato il terreno con l’entourage di Ciro su quelle che sono le sue richieste sull’ingaggio, e almeno a prima vista il Bologna e Moggi avrebbero per certi versi già buttato giù una bozza di intesa, anche perché i capi rossoblù sono stati chiari fin da subito sui parametri economici entro i quali la società deve obbligatoriamente restare. Non a caso lo stesso discorso il Bologna lo aveva fatto ad Alessandro Lucci, il procuratore di Edin Dzeko. Morale: una volta che Immobile avrà chiuso il proprio rapporto con il Besiktas, ammesso sempre che ce la faccia entro tempi brevi altrimenti ecco che l’1 luglio sarebbe costretto a doversi presentare a Istanbul per il raduno e successivamente ad andare addirittura in ritiro, i responsabili dell’area tecnica rossoblù incontreranno Moggi per definire fino in fondo le modalità dell’ingaggio che sarà costituito da una parte fissa e da alcuni bonus legati sia al rendimento e alle presenze del calciatore che al piazzamento della squadra nelle tre competizioni che sarà chiamata a dover giocare, campionato, Europa League e Coppa Italia. A differenza di quello che sarebbe accaduto per Dzeko, visti i suoi 39 anni, il Bologna potrebbe far sottoscrivere a Immobile un contratto annuale con opzione anche per il secondo anno, ma per il momento queste sono soltanto indiscrezioni, la priorità è il fine rapporto (appunto) tra il Besiktas e Ciro.

Immobile, l'altra soluzione

Consapevole che il nodo da sciogliere non sarà una formalità, gli uomini dell’area tecnica guardano con fiducia a quello che è il lavoro di Alessandro Moggi, ma al tempo stesso continuano a guardarsi anche attorno, non volendo più avanti ritrovarsi a mani vuote in un senso e senza sapere dove buttarsi in un altro. Ecco il motivo per il quale Sartori e Di Vaio continuano a valutare alcuni prospetti giovani, che rappresentano l’unica vera alternativa a Immobile da poter affiancare a Santiago Castro e a Thijs Dallinga. Tenendo presente come Pio Esposito resti anche un obiettivo del Bologna e di altre dieci squadre di serie A, il club rossoblù continua a monitorare anche Franjo Ivanovic, 21 anni, croato, che gioca in Belgio nel Saint Gilloise.