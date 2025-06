Bologna, obiettivo Nicolussi Caviglia: si tratta con il Venezia

Il Bologna ha messo nel mirino Hans Nicolussi Caviglia , centrocampista classe 2000 attualmente in forza al Venezia e cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Sul 25enne di Aosta le attenzioni di tante squadre, in Italia e all'estero, complici le ottime prestazioni messe a referto con i lagunari. Per lui, nell'ultima stagione, 35 presenze, 4 gol e 3 assist con la maglia arancioneroverde.

Bologna su Nicolussi Caviglia, contatti con il Venezia

Il club rossoblù ha già avviato i primi contatti con la società veneta per valutare un possibile trasferimento, mostrando un interesse concreto e crescente negli ultimi giorni. Trattativa in corso: l'obiettivo del ds Sartori è arricchire la batteria di centrocampisti a disposizione di Italiano, chiamato ad affrontare tre competizioni, più la Supercoppa Italiana. Su Nicolussi Caviglia, però, non c’è solo l’attenzione del club emiliano: anche all’estero si sono mosse alcune squadre importanti, tra Spagna ed Olanda.

Anche due squadre estere sul centrocampista ex Juve

Riflettori puntati su Villarreal e PSV, che hanno preso informazioni sul centrocampista italiano. Nonostante la concorrenza, il Bologna appare al momento in vantaggio, forte di un progetto tecnico che potrebbe garantire a Nicolussi Caviglia spazio e continuità in Serie A. Alla corte di Vincenzo Italiano, l'ex Juve avrebbe l'opportunità di giocare in Europa League.