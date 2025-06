Il Bologna si prende Immobile: cosa manca per chiudere

Se sia ormai a pochi metri da Casteldebole o se addirittura a questo punto manchi solo l’annuncio è una questione di come e di quanto uno voglia azzardare sullo sbarco di Ciro Immobile al Bologna , certo è che nelle ultime ore sono stati fatti passi avanti molto importanti e che di conseguenza entro tempi brevi potrebbe essere trovata anche la definitiva quadratura del cerchio. Perché il Besiktas sembra entrato finalmente nell’ordine di idee di accontentare Ciro, non soltanto liberandolo a zero euro ma garantendogli anche 2/2,5 milioni di euro dei 6 dell’ingaggio , e perché sembra in via di risoluzione anche quello che è l’ultimo ostacolo da superare affinché Immobile possa diventare un calciatore del Bologna. Eccolo: Giovanni Sartori avrebbe proposto per il momento ad Alessandro Moggi, procuratore di Ciro, un contratto di un anno a una cifra fissa di poco inferiore ai 2 milioni di euro, condito di alcuni bonus legati sia al suo rendimento che a quello della squadra nelle tre competizioni che dovranno essere onorate al massimo, più un’opzione per il secondo anno, mentre l’entourage del calciatore e lo stesso Ciro avrebbero richiesto un biennale. Ebbene, le due parti proprio in queste ore si starebbero confrontando sul tema e alla luce di quella che è la ferma volontà sia del Bologna che di Immobile di costruire questo nuovo rapporto , eccome se l’intesa sembra alla portata. Della serie: può essere oggi, può essere domani, ma a questo punto la fumata bianca non dovrebbe tardare ad arrivare .

Immobile al Bologna, tutti lo vogliono

Continuiamo ad usare il condizionale perché in tema di mercato è consigliabile non dare mai niente per scontato, tanto meno scrivere che un’operazione è chiusa se ancora non sono state messe le firme. Al di là di ciò, considerate le basi che sono state poste soprattutto in questi ultimi giorni sarebbe sorprendente se il passaggio di Immobile al Bologna non dovesse concretizzarsi. Anche perché, lo sottolineiamo, tutti lo vogliono fortemente. A cominciare da Joey Saputo, Claudio Fenucci e tutta l’area tecnica, che ritengono Ciro l’attaccante ideale da aggiungere ai giovani Santiago Castro e Thijs Dallinga. Poi dallo stesso Immobile, che ha il fuoco dentro per poter riabbracciare un campionato che se fosse dipeso da lui non avrebbe mai lasciato, volendo evidenziare al tempo stesso anche tutte le potenzialità tecniche e fisiche che si sente ancora addosso. Infine, ma non per ultimo di importanza, tutt’altro, questo è uno sbarco benedetto anche dal popolo rossoblù, convinto com’è che Ciro saprà seguire quello che è stato l'esempio di tanti campioni che a Bologna si sono ritrovati alla grande, vedi Roberto Baggio, Beppe Signori e Marco Di Vaio.

Immobile porta esperienza e gol al Bologna

Va fatta un’annotazione per certi versi doverosa e per altri molto importante, anche perché rappresenta la chiave di lettura di come a Casteldebole questa trattativa sia stata ritenuta costruttiva fin dal primo momento. Anzi, la più costruttiva dalla stessa area tecnica, che l’ha preferita rispetto a una «soluzione giovane», e questo perché guai a dimenticare come Castro sia un 2004 e come Dallinga sia un classe 2000. L’intenzione del Bologna è sempre stata quella di assicurare gol al Bologna di domani, e chi più di Immobile per quelli che sono i suoi numeri straordinari potrebbe garantirli. Domanda: se un terzo attaccante come prima punta potrebbe creare qualche problema a Italiano? Una volta detto quanto sia grande l’empatia che questo allenatore ha nei confronti dei suoi calciatori, anche per la sua grande capacità di far convivere tutti e di far rendere tutti al massimo quando sono chiamati in causa, il discorso è un altro: non sono troppi ora, caso mai erano pochi ieri. Sì, perché è stata un’impresa che il Bologna abbia pagato poco dazio, nonostante la pubalgia di Dallinga e il piede infortunato di Castro per quasi tutto il girone di ritorno. Compresa la finale di Coppa Italia.