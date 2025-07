Immobile più vicino al Bologna: Abraham accelera lo svincolo di Ciro

Ciro Immobile e il Bologna sono sempre più vicini . L'accordo di massima tra la società rossoblù e l'attaccante è già stato raggiunto. Certo, mancano ancora alcuni dettagli da limare. Ma sembra trattarsi più che altro di sottigliezze. L'agente del 35enne chiede un biennale, mentre i dirigenti rossoblù propongono un annuale con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione. Una questione che verrà risolta non appena Immobile si svincolerà ufficialmente dal Besiktas . L'accelerazione delle scorse ore nella trattativa per portare Tammy Abraham in Turchia è sicuramente un indizio importante su quanto manchi poco a chiudere anche la transazione con Immobile che sembra davvero vicinissimo a poter chiudere la sua valigia e con essa l'esperienza di un anno con il Besiktas. Fino a quando non ci sarà una certezza, però, i dirigenti del Bologna restano in attesa, senza sbilanciarsi pubblicamente sul buon esito dell'operazione.

Il Bologna aspetta Immobile

Marco Di Vaio sull'argomento è stato abbastanza ermetico. «Vediamo. Lui - ha detto durante l'evento di apertura del calciomercato a Rimini - ha manifestato la voglia di tornare in Italia; la trattativa, però, è complessa perchè è di proprietà di un altro club per un altro anno ed ha uno stipendio importante. Stiamo cercando di trovare una soluzione che non è assolutamente facile. Ciro è sicuramente un grande calciatore che ha fatto la storia del nostro calcio negli ultimi 10 anni». Immobile andrebbe a rinforzare un reparto in cui nell'ultima stagione si sono alternati Castro, 20enne già in rampa di lancio per diventare un grandissimo attaccante e Dallinga che piano piano ha preso confidenza con il calcio italiano. Ancora possono crescere entrambi e il 35enne potrebbe essere una guida, un esempio, un maestro da seguire ed imitare. La competizione interna sarebbe poi un valore aggiunto, così come la possibilità di dare ad Italiano soluzioni diverse all'attacco per caratteristiche tecniche. Insomma il Bologna è convinto della sua scelta, nonostante l'età di Immobile.

Immobile-Bologna, gli ultimi dettagli

A Casteldebole, infatti, non pensano che la questione biennale o circa 2 milioni di euro a stagione o 1+1 rappresenti un vero problema nell'operazione. E così non resta che attendere il via libera ufficiale dal Besiktas che ormai, da qualche giorno, si è convinto a liberare a zero il giocatore e a dargli anche una buonuscita. Dalla Turchia dicono che la società è pronta a garantirgli circa 2,5 milioni di euro dei 6 dell'attuale ingaggio previsto da contratto per Immobile fino al 30 giugno 2026. Una volta risolto ufficialmente questo aspetto il responsabile dell'area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori e Alessandro Moggi, procuratore dell’attaccante, dovrebbero mettersi di nuovo a parlare arrivare alla definitiva conclusione della trattativa che riporterà Immobile in Italia. L'attaccante ha grande voglia di confrontarsi ancora con la serie A e in più lo stuzzica l'idea di giocare l'Europa League, una competizione che ha già affrontato, diventandone anche capocannoniere. La squadra rossoblù di Vincenzo Italiano è pronta ad aprirgli questa porta ora però c'è da attendere che l'entourage del giocatore chiuda la questione col Besiktas e poi limi gli ultimi dettagli prima della firma di Immobile con Bologna per l'inizio di una nuova avventura di una carriera lunghissima.