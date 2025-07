BOLOGNA - Dopo settimane di voci e trattative, è ufficiale: Ciro Immobile non è più un giocatore del Beşiktaş. Il club turco ha annunciato oggi, tramite un comunicato diffuso sui canali ufficiali, la rescissione consensuale del contratto con l’attaccante italiano. Nel messaggio social, il club ha voluto salutare così il bomber ex Lazio: “Il contratto con il calciatore professionista Ciro Immobile è stato rescisso. Ringraziamo Ciro Immobile per il servizio svolto al nostro club e gli auguriamo successo nella sua futura carriera".

Immobile rescinde e va al Bologna

Nella dichiarazione ufficiale il Beşiktaş ha specificato: “Il nostro contratto con il nostro calciatore professionista Ciro Immobile è stato rescisso per comprensione reciproca. Secondo l'accordo, al giocatore verrà pagato un risarcimento di 2.625.000 euro”. Si chiude così l’esperienza turca. Immobile è pronto a ripartire dalla Serie A. L’attaccante è atteso a Bologna, dove ritroverà entusiasmo e nuove motivazioni. I rossoblù puntano su di lui per aggiungere esperienza e gol al reparto offensivo. Un ritorno in Italia che segna un nuovo capitolo per uno dei centravanti più prolifici degli ultimi anni.