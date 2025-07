Thorstvedt al Bologna, riparte l'assalto: nel mirino anche Asllani

BOLOGNA - La linea strategica da seguire sul mercato Giovanni Sartori e Marco Di Vaio ce l’hanno già chiarissima. C’è un’ampia rosa di nomi, di profili che piacciono e il responsabile dell’area tecnica e il direttore sportivo sanno già i ruoli che dovranno coprire. Per completare la rosa rossoblù dovranno essere ingaggiati un centrocampista al posto di Tommaso Pobega, che non è stato riscattato, un laterale destro , un altro centrale difensivo se si riuscirà a cedere Martin Erlic che non rientra più nei piani tecnici e che ha voglia di giocare con più continuità. Si penserà poi a un altro giocatore per il centrocampo qualora partisse Michel Aebischer.

Bologna, niente riscatto per Pobega

I dirigenti del Bologna hanno già il piano d’azione, ma è chiaro che l’andamento del mercato potrebbe far cambiare le scelte. Pobega, a esempio, non è stato riscattato. I 12 milioni previsti come clausola sul contratto di prestito sottoscritto un anno fa con il Milan sono una cifra ritenuta troppo alta dal club rossoblù, che al momento non ha fatto nuove offerte per il suo ex giocatore, ma che potrebbero affondare il colpo se più avanti potesse prenderlo alla metà degli attuali 12 milioni richiesti dal Milan.

Bologna, due centrocampisti nel mirino

Al momento si valutano le altre soluzioni. Oggetto del desiderio è sempre Kristian Thorstvedt, anche se nella seconda metà di stagione in serie B si è dovuto fermare per sottoporsi a intervento per un problema al tallone. Il Bologna aveva già provato a ingaggiarlo, ma il Sassuolo lo ha ritenuto incedibile e non lo ha lasciato partire. La società rossoblù sta sondando per capire se in questa sessione di mercato qualcosa cambierà. Sartori non si preclude nessuna ipotesi. Sotto osservazione ci sono anche Kristjan Asllani, nazionale albanese di 23 anni, che è in uscita dall’Inter, Salvatore Esposito che nell’ultimo campionato di Serie B con lo Spezia ha realizzato anche 7 gol e Fabio Miretti, classe 2003 che l’estate scorsa la Juventus ha prestato al Genoa per una stagione, quella appena conclusa. Vincenzo Italiano ha bisogno anche dei gol che non siano degli attaccanti. Nella scorsa stagione esterni e prime punte hanno realizzato il 70% dei gol dell’intera squadra in serie A. Una percentuale che si proverà ad abbassare per dare ancora più imprevedibilità.

Bologna tra Zanotti e Zanoli

C’è poi la questione laterale destro da sistemare. In rosa ci sono già Holm e De Silvestri, fresco di rinnovo per un altro anno. Ma non basta. Potrebbe esserci Posch, che però come laterale non convince Italiano e che se non convincerà da centrale potrebbe partire di nuovo dopo i sei mesi passati all’Atalanta. Per completare il reparto si sta seguendo Mattia Zanotti, che ha appena giocato da titolare dell’Italia Under 21 gli europei di categoria, è la prima scelta del Bologna per la corsia di destra. Piace anche Alessandro Zanoli, 24enne del Napoli, che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Genoa con cui ha raggiunto le 31 presenze stagionali in serie A, 19 delle quali da titolare. Ma Sartori e Di Vaio potrebbero anche trovare altre opportunità.