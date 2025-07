Immobile ecco come si é preparato per il Bologna tra amici, allenamenti e un camper da 10 metri

BOLOGNA - Sognando la California. Prima in vacanza e poi chissà... Ma sognando anche Bologna , il ritorno in Serie A, la voglia di sentirsi ancora competitivo nel campionato, per lui, più importante al mondo. Ciro Immobile è pronto, prontissimo e agli amici ha confidato di essersi messo a punto per questa nuova avventura che non vedeva l'ora di concretizzare. Ci ha pensato spesso nelle ultime settimane: quando si allenava con il personal trainer Carmine Menna, quando trattava per chiudere con il Besiktas, quando organizzava con la famiglia (che a Istanbul lo ha seguito solo in parte) il rientro in Italia e anche quando guidava. Su e giù per la costa ovest degli Stati Uniti, appunto.

Immobile, California on the road

Andiamo con ordine: Immobile è in Abruzzo, casa al mare, e nelle prossime ore sarà a Bologna. Questa estate si è rilassato in Cilento con gli amici e poi ha preso un volo direzione States. Con la comitiva di sempre, Immobile ha scelto di fare un viaggio on the road da San Francisco a Los Angeles con varie tappe intermedie. Tutti, per oltre 4mila chilometri, si sono spostati su un camper da 10 metri e alla guida c'era proprio lui, Ciro. Insieme a Jessica, compagna di una vita, tra una città e l'altra, ha aspettato trepidante che si concludesse la trattativa con il Bologna e adesso è pronto a ripartire un anno dopo l'addio alla Lazio. Due sere fa era a Santa Severa a cena, al ristorante L'Isola del Pescatore, poi è ripartito direzione mare per le ultime ore di bagni, sole e famiglia. Da domani per Immobile ci saranno solo fatica, sudore e pallone: esattamente la sfida che voleva per chiudere in Italia la carriera.

Bologna, Immobile insegue Baggio

A 35 anni firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo, tra campionato e coppe è convinto di poter dire la sua e superare anche quota 20 gol. La Serie A è casa sua, visto che è l'ottavo marcatore di sempre nel nostro campionato con 201 reti. A quota 205 c'è Baggio che a Bologna ha avuto una meravigliosa seconda giovinezza, tanto da conquistare il biglietto per i Mondiali del 1998. Un po' quello che sogna di fare Immobile. Manca poco: parcheggiato il camper, Ciro è pronto a rimettere in moto gambe, muscoli e testa.