Bologna, il blocco di Saputo: non più di due cessioni eccellenti

BOLOGNA - Joey Saputo alza il muro fuori dal centro tecnico di Casteldebole . Non vuole che si superino le due cessioni eccellenti in questa sessione di mercato . La volontà del presidente sembra, infatti, essere quella di mettere una barriera protettiva davanti al Bologna di Vincenzo Italiano . È una sorta di filtraggio in uscita. Saputo ha dato l'ordine di cederne due, al massimo. E pazienza se il terzo non farà salti di gioia. Ci sono delle promesse fatte a Italiano che vuole fortemente, come tutta la tifoseria del Bologna , che la sua squadra competa su tutti fronti, in Italia e in Europa . Così, dato per ormai assodato l'addio di Beukema , ne dovrebbe partire, al massimo, solamente uno tra Lucumi e Ndoye . Il Chairman non vuole trasformare troppo la bellissima creatura che dopo tanti anni ha riportato un trofeo in città. Certo, il proprietario del Bologna ha anche chiesto a Giovanni Sartori e Marco Di Vaio di chiudere il mercato in attivo. Tra entrate e uscite i dirigenti del club dovranno rientrare di circa 20 milioni di euro, ma il responsabile dell'area tecnica e il direttore sportivo non dovranno essere messi nelle condizioni di dover comprare semplici scommesse . In questo mercato resta l'obiettivo di rinforzare la rosa. E allora, a maggior ragione, la società dovrà farsi rispettare sulle eventuali operazioni in uscita . Se dovessero esserci cessioni ci saranno alle condizioni economiche richieste dal Bologna e non da chi vuole comprare.

Lucumi, c'è la clausola

Fino a giovedì c'è la clausola di uscita da 28 milioni di euro sul contratto di Lucumi. Quindi qualora in questi pochi giorni si presentasse una società disposta a pagare quella cifra il Bologna non potrebbe far altro che incassare la somma e salutare il centrale colombiano. Ma una volta superata questa scadenza saranno i dirigenti rossoblù eventualmente a fare il prezzo. Per ora Sartori e Di Vaio stanno esprimendo quasi quotidianamente all'agente di Lucumi la volontà di rinnovargli il contratto in scadenza, vista la possibile opzione esercitabile, nel giugno del 2027 adeguando l'ingaggio, ma il timore è che l'agente del nazionale colombiano si presenti con un'offerta di un altro club, non disposto a pagare la clausola, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza. Il Bologna, però, cederà solo davanti ad una proposta shock che anche Sartori ha confermato non essere, finora, arrivata, come conferma il fatto che né Lucumi né Ndoye siano stati lasciati partire.

Bologna competitivo

Anche perché Saputo ha dato l'ordine di cederne due, al massimo. L'obiettivo è quello di qualificarsi alla fase 2 dell’Europa League. Le capacità tecniche per riuscirci ci sono e gli innesti di Immobile, Bernardeschi e Vitik aggiungono qualità e esperienza. Anche il difensore della nazionale ceca, nonostante i 22 anni ha già giocato pure la Champions. La direzione sembra essere già quella giusta, trattenere gli elementi cardine sarà fondamentale per consentire al gruppo di ripartire più forte dell'anno scorso per difendere il titolo in Coppa Italia e giocarsi pure la Supercoppa italiana. A Italiano sono state fatte delle promesse in merito: il suo Bologna sarebbe stato pronto a giocarsela e a competere. Per quanto ha garantito nella scorsa stagione è legittimo accontentarlo e anche soddisfare una piazza che non vorrebbe veder partire i suoi gioielli. Soprattutto a cifre basse.