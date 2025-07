Bologna, ecco l’Auxerre per El Azzouzi. Miller scalpita

Bologna, i possibili scenari

L’ambiente Motherwell sembra consapevole da tempo della sua partenza. Venerdì Miller non era presente nell’amichevole con l’Herta, e l’allenatore degli scozzesi, Jens Berthel Askou, interpellato sul tema è rimasto vago. Il destino comunque sembra scritto: e cioè che l’anno prossimo Miller, non giocherà nella squadra dove ha fatto settore giovanile e scalata annessa tra i professionisti. Il Bologna non è l’unica squadra che lo segue, ma Casteldebole ha come detto uno sponsor particolare, e cioè quel Lewis Ferguson che con Miller ci gioca in Nazionale. Per la società rossoblù potrebbe essere un colpo in prospettiva, ma non solo: anche per l’immediato. Perché sotto l’ala protettiva di Fergie, il più giovane connazionale potrebbe crescere velocemente, aiutato da un fratello maggiore che già conosce, e benissimo, tutto l’ambiente. Un altro potenziale sponsor dell’operazione? Steve Clarke. Cioè il commissario tecnico della Scozia. Che gongolerebbe, a vedere un altro dei suoi gioielli in serie A. Per giunta “cresciuto” da uno come Ferguson. Morale della favola: il Bologna ci pensa. Il centrocampo, potrebbe parlare ancor di più la lingua di Braveheart.