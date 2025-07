Bologna, Tzolis e Cho per il dopo Ndoye

BOLOGNA - E ora che Dan Ndoye è passato al Nottingham Forest, ecco che Giovanni Sartori e Marco Di Vaio saranno chiamati a stringere i tempi per poter mettere a disposizione di Vincenzo Italiano un altro... Ndoye. O quanto meno che gli assomigli il più possibile sia come potenzialità tecniche che tattiche. E qui ribadiamo un concetto estremamente importante: quando un club di Premier League viene addosso a un tuo calciatore assicurandogli mari e monti e al tempo stesso ti accontenta anche dal punto di vista economico per il cartellino fai fatica a trattenerlo anche se per certi versi (ma per altri no, intendiamoci) vorresti farlo, ma qua casca l’asino, c’è anche la seconda parte del discorso e farà bene Joey Saputo a non fare i conti della serva, perché se vuole che il Bologna mantenga questo spessore tecnico e lotti ancora una volta per l’Europa dovrà entrare nell’ordine di idee che una bella fetta di quanto è stato ricavato da Ndoye dovrà essere per forza reinvestito. E questo per consentire a Giovanni Sartori e Marco Di Vaio di avere una bassa percentuale di errore, considerato che al posto dello svizzero andrà preso un esterno altrettanto forte e come sappiamo bene gli esterni bravi costano, anche perché chi li ha non vuole regalarli. E d’altra parte è proprio quello che lo stesso Bologna ha fatto con il Nottingham Forest per Ndoye.

Bologna, addio Ndoye: ora serve un sostituto adeguato

Dove vogliamo arrivare è di facile lettura: agli uomini dell’area tecnica del Bologna dovrà essere dato il portafoglio necessario affinché possano acquistare un esterno che possa incidere e determinare da subito, perché avete visto cosa è accaduto l’estate passata voltando le spalle a Mateo Retegui per il quale il Genoa chiedeva 25 milioni e andando su Dallinga soprattutto perché ne costava 10 di meno. Al di là dei gol che Retegui ha segnato con l’Atalanta in tutte le competizioni in cui i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno giocato, andate a guardare a quanto i Percassi ora lo hanno venduto in Arabia e che plus-valenza di conseguenza hanno fatto. Insomma, la traduzione è elementare: alla fine chi spende di più è come se spendesse di meno per quello che poi ricava, considerato anche che al di là della loro infinita competenza Sartori e Di Vaio una scelta possono anche sbagliarla e se la sbagliano, con l’aria che tirerà nel prossimo campionato, il rischio di arrivare 12 o 13 sarà una possibilità concreta. Ma la colpa non sarebbe loro, lo sottolineiamo, ma di chi li ha messi nella condizione di avere tra le mani una pistola ad acqua, nonostante poi chieda un nuovo sbarco nelle coppe per salire su un bel pullman scoperto a fine maggio o ai primi di giugno.

Bologna, gli obiettivi per l’attacco

A oggi i sogni sono due, ed è difficile che possano diventare realtà, a meno che il Bruges abbassi le proprie pretese per il greco Christos Tzolis, 23 anni, e che lo Shakhtar faccia altrettanto per il brasiliano Kevin Santos Lopes de Macedo, 22 anni: il club belga e il club ucraino stanno chiedendo 35 milioni di euro, che è una cifra molto alta per il Bologna. Che ha messo altri esterni nel proprio mirino: Mohamed-Ali Cho del Nizza, 21 anni, francese con cittadinanza britannica, Eguinaldo brasiliano dello Shakhtar, 20 anni, Ruben Vargas, nazionale svizzero di origine dominicana del Siviglia, 26 anni, poi Andreas Schjelderup, 21 anni, norvegese del Benfica, che lo aveva pagato una mezza fortuna ma che in questo ultimo campionato non ha giocato con una grande continuità. Infine Ernest Nuamah, 21 anni, esterno dell’Olympique Lione e della nazionale ghanese. In chiusura per la difesa rinnovata la richiesta di Alessandro Zanoli al Napoli.