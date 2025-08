Bologna, ora dipende da Wesley: cosa manca per chiudere l’affare 

Poco ma sicuro la cessione di Dan Ndoye ha fatto molto più felice il bilancio del Bologna che le persone chiamate a doverlo rimpiazzare. Perché Vincenzo Italiano comincia a contare i giorni che lo separano dalla «prima» dell’Olimpico contro la Roma, avendo gli esterni contati, dopo l’infortunio rimediato contro la Vis Pesaro da Federico Bernardeschi. E perché come temevano, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno facendo grande fatica a trovare sul mercato l’identikit giusto dal punto di vista tecnico e che abbia al tempo stesso anche parametri economici da Bologna sia per quanto riguarda il cartellino che l’ingaggio. Ecco, per rendere bene l’idea fate conto che l’acquisto del nuovo esterno sia praticamente un puzzle in cui vadano incastrate in questo caso quelle «condizioni» di cui abbiamo parlato prima, fino a poter risalire all’immagine... di Ndoye, nel senso che il calciatore in questione gli assomigli il più possibile tecnicamente, sul piano fisico e anche tattico. Come avrebbe potuto essere Ruben Van Bommel, passato al Psv Eindhoven per venticinque milioni, e come potevano essere Christos Tzolis del Bruges e Kevin dello Shakhtar, per i quali i loro club ne stanno chiedendo trentacinque. Sì, e come a oggi può essere Wesley dell’Al-Nassr, che ha un costo accessibile per il Bologna, sui diciotto milioni, ma ha un ingaggio da tre milioni netti e di conseguenza se non accetta di spalmarlo, la musica è finita e buonanotte ai suonatori.

Bologna, focus su Wesley

Anche ieri il Bologna ha parlato a lungo con gli agenti che stanno gestendo questo giovane talentino brasiliano arrivato in Arabia Saudita dal Corinthians, e per certi versi Sartori e Di Vaio hanno trovato dall’altra parte anche una certa collaborazione per quello che è l’interesse del ragazzo di giocare in Europa, ma al di là di ciò la quadra non è ugualmente facile da trovare, e solo nel caso in cui l’Al-Nassr decidesse di intervenire anche sul pagamento dell’ingaggio i capi rossoblù potrebbero intravedere una luce in fondo al tunnel. Una volta detto che già quando giocava in Brasile Wesley era stato attenzionato dagli osservatori rossoblù, aggiungiamo che tra gli esterni che stanno trovando più spazio nella lista dei desideri degli uomini mercato del Bologna Wesley è quello più accostabile a Ndoye per lo spunto e per la forza nelle gambe che ha, per la capacità di saltare l’uomo e di andare sia sul fondo per mettere il pallone in mezzo all’area che di buttarsi dentro il campo per andare alla conclusione, di conseguenza è facilmente intuibile che fino a quando Sartori e Di Vaio avranno una speranza, la coltiveranno. Ma al tempo stesso è anche inutile nascondere come tutto dipenda da Wesley, dalla sua voglia di mettersi in gioco nel nostro campionato.

Le alternative: resiste Vargas

È vero, da gennaio Sartori e Di Vaio hanno messo sotto-sopra l’Europa alla ricerca di un altro... Ndoye, immaginandosi che a luglio lo svizzero avrebbe lasciato Bologna, e va detto che di profili giusti ne avrebbero anche individuati, ma solo nelle ultime due settimane hanno potuto rendersi conto fino in fondo delle difficoltà, perché una volta che si sono ritrovati a chiedere informazioni sui loro numeri ecco che si sono sentiti sparare cifre fuori dalla loro portata. Sottolineato ciò, oltre a Wesley, almeno per il momento restano in ballo per le cifre scritte sui loro cartellini anche Diego Moreira dello Strasburgo, Eguinaldo dello Shakhtar, Ruben Vargas del Siviglia, Andreas Schjelderup del Benfica e il georgiano Zuriko Davitashvili del Sain Etienne. Consentiteci di chiudere con una riflessione: la speranza di Bologna non può essere quella che Sartori e Di Vaio a questo punto non sbaglino la scelta ma deve essere legata al fatto che Joey Saputo e Claudio Fenucci li mettano nelle condizioni di dover rischiare il meno possibile, dandogli (appunto) le risorse economiche necessarie affinché possano regalare a Italiano un esterno vero e affidabile da subito e non il meno peggio che c’è sul mercato, solo perché ha discreti parametri.