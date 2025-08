Bivio Bologna per il dopo Ndoye: virata su Gil 

Nel giorno in cui gli è stato proposto Bryan Gil, che in questo ultimo campionato ha giocato in Liga nel Girona ma il cui cartellino appartiene al Tottenham, il Bologna ha perso una bella dose di speranze di poter convincere Wesley Gassova, 20 anni, ad abbassarsi lo stipendio e di conseguenza ad accettare la proposta di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. In pratica gli uomini dell’area tecnica rossoblù sono stati informati dalla nuova agenzia che cura gli interessi del talentino brasiliano sbarcato in Saudi Pro League dal Corinthians che Wesley lascerà l’Al-Nassr, ma l’idea è quella di portarlo a giocare in Premier League. Dove Wesley non avrebbe alcuna necessità di dover rivisitare i numeri dell’ingaggio, perché per i club di quel campionato il suo, di 3,5 milioni netti, è uno stipendio più che normale. E questa è una strategia che lo stesso Bologna poteva aspettarsi: quando un ragazzo di 20 anni sceglie (o chi per lui) di andare a giocare all’Al-Nassr non lo fa di sicuro per alimentare le proprie ambizioni ma soprattutto per cominciare alla grande il percorso dal punto di vista economico e allora è difficile che solo un anno dopo decida di capovolgere le proprie idee soltanto perché in Arabia il pallone quasi non glielo hanno fatto nemmeno toccare.

Bologna, proposto Gil

Detto questo, Sartori e Di Vaio continueranno a monitorare la situazione, rendendosi conto tuttavia di come anche l’opzione relativa a Wesley nel frattempo sia diventata ancora più complicata di quanto già lo fosse all’alba della trattativa. Già, Gil, classe 2001, spagnolo, che nelle ultime ore i suoi agenti hanno proposto agli uomini dell’area tecnica del Bologna. Gil ha alle spalle un buon campionato giocato nel Girona, 25 partite, 3 gol e 3 assist e a giugno è rientrato per fine prestito al Tottenham, che continua a essere il proprietario di questo esterno ancora nel giro della nazionale spagnola e che ha vestito anche le maglie di Siviglia e Valencia. Va sottolineato come ci sia chi assicura che Gil avrebbe il contratto in scadenza nel giugno del 2026 ma c’è anche chi di contro fa sapere che avrebbe rinnovato l’estate passata con il Tottenham prima del suo ultimo trasferimento in prestito al Girona. Certo, figuratevi se agli osservatori del Bologna era sfuggito questo esterno di piede destro che ha corsa, dribbling e potenzialità tecniche importanti, ma in un primo momento ecco che avevano indirizzato il loro interesse su altri calciatori. Cosa succederà a questo punto? Conoscendo come lavora Sartori, invierà uno dei suoi uomini a vederlo giocare dalla tribuna (un’occasione potrebbe essere l’amichevole di domani a Monaco contro il Bayern), perché non è mai successo che abbia avviato un affare senza che l’obiettivo sia stato seguito non fosse altro per verificare anche le sue condizioni fisiche.

Le altre opzioni

A dire la verità ci sarebbe anche un altro esterno che al Bologna piace molto, precisamente il brasiliano con passaporto italiano Pepé del Porto, ma se da un punto di vista tecnico cattura gli occhi di Sartori e Di Vaio, sotto altri aspetti non è così, perché il club portoghese pretende una cifra superiore ai 20 milioni di euro e perché Pepé ha 28 anni. Della serie: sarebbe un acquisto non da Bologna, considerato che poi non potrebbe essere rimesso sul mercato con la speranza di poter fare una plusvalenza. Eguinaldo, 20 anni, brasiliano dello Shakhtar, Diego Moreira, 20 anni, belga naturalizzato portoghese dello Strasburgo, Andreas Schjelderup, 21 anni, norvegese del Benfica e Zuriko Davitashvili, 24 anni, georgiano del Saint Etienne continuano a essere gli altri profili attenzionati dal Bologna, che nonostante i tempi stringano non vuole farsi vincere dalla fretta che è sempre una brutta compagna di viaggio. E il motivo è semplice: per l’importanza che aveva Ndoye per Vincenzo Italiano, questa è una scelta da non sbagliare. Ammesso sempre che Joey Saputo metta gli uomini dell’area tecnica nelle condizioni economiche di correre meno rischi possibile, altrimenti di cosa stiamo parlando...