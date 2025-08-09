Accordo chiuso con il Napoli: Bologna, ecco Zanoli

BOLOGNA - Alessandro Zanoli al Bologna è un affare fatto. Una volta superate le visite mediche il laterale destro, che ha giocato la scorsa stagione di serie A in prestito al Genoa, si legherà al club di Saputo fino al 30 giugno 2030. Il contratto da far sottoscrivere al giocatore nato a Carpi nel 2000 è già pronto sulla scrivania di Casteldebole, perché l’accordo economico con il Napoli è stato raggiunto nelle scorse ore. La volontà del 24enne, che aveva dato priorità assoluta alla società rossoblù, ha contribuito a far decollare definitivamente un’operazione imbastita già da un po’ di tempo.
Zanoli-Bologna, la trattativa
Manna lo aveva anche proposto al Bologna come parziale contropartita tecnica nella trattativa per Ndoye, che è poi andato al Nottingham Forest in Premier League. Il ds degli azzurri conosceva il gradimento dell’area tecnica del Bologna per il laterale di destra, ma, pur essendo interessati già da tempo, i dirigenti del club rossoblù non accettarono. Per cedere il cartellino del nazionale svizzero volevano solo soldi. La chiacchierata per il trasferimento di Zanoli è allora proseguita in parallelo. L’operazione è stata portata avanti in maniera completamente disgiunta da qualsiasi altra e nelle scorse ore è stata raggiunta l’intesa totale. Il 24enne carpigiano arriverà a Casteldebole in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro più 1 di bonus.
Italiano accontentato
Italiano è stato accontentato. L’allenatore rossoblù voleva un laterale da aggiungere sulla corsia di destra ad Holm e De Silvestri. Per affrontare una stagione impegnativa e ricca di appuntamenti come sarà la prossima aveva espresso la volontà di avere un elemento in più, dando la sua preferenza proprio a Zanoli. In rosa c’era già Posch, ma il nazionale austriaco che sta cercando una nuova sistemazione, non ha le caratteristiche che si sposano con la filosofia di gioco di Italiano, che infatti in ritiro a Valles lo ha provato pure da difensore centrale. Ne serviva un altro e per il tecnico rossoblù quello di Zanoli è il profilo giusto.
Le caratteristiche di Zanoli
La sua stagione in prestito al Genoa è andata in crescendo. Dopo l’arrivo di Vieira il rendimento del futuro sposo del Bologna si è impennato permettendogli di spingersi con costanza in attacco. Anche se ha segnato solamente un gol nelle 31 presenze in campionato, 19 delle quali giocate da titolare, Zanoli ha dimostrato le sue qualità nella propulsione offensiva. Ed è proprio questo aspetto che piace a Italiano, che adesso aspetta anche il centrale di piede mancino che possa essere il competitor di Lucumi.
Bologna, occhi sul centrale
Sartori e Di Vaio restano sulle tracce di Torbjorn Heggem, il centrale del West Bromwich. Proprio ieri il club inglese che oggi esordirà in stagione contro il Blackburn ha ufficializzato i numeri di maglia confermando il 14 a Heggem. L’impressione, però, resta che il 26enne norvegese verrà lasciato partire in questa sessione di mercato. Il Bologna rimane alla finestra cercando di trovare l’intesa economica per l’acquisizione del cartellino. Resta la prima opzione anche perchè Candé giocherà con il Sassuolo e Leysen ha rinnovato fino al 2029 con l’Union Saint-Gilloise.
