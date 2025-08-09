Accordo chiuso con il Napoli: Bologna, ecco Zanoli

Italiano accontentato

Italiano è stato accontentato. L’allenatore rossoblù voleva un laterale da aggiungere sulla corsia di destra ad Holm e De Silvestri. Per affrontare una stagione impegnativa e ricca di appuntamenti come sarà la prossima aveva espresso la volontà di avere un elemento in più, dando la sua preferenza proprio a Zanoli. In rosa c’era già Posch, ma il nazionale austriaco che sta cercando una nuova sistemazione, non ha le caratteristiche che si sposano con la filosofia di gioco di Italiano, che infatti in ritiro a Valles lo ha provato pure da difensore centrale. Ne serviva un altro e per il tecnico rossoblù quello di Zanoli è il profilo giusto.