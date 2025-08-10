Bologna, Gil va di corsa. Yilmaz manda due messaggi

Se Bryan Gil, soprattutto negli ultimi giorni, ha continuato a spingere, davanti ad un osservatore mandato a Londra dal Bologna, per recuperare la sua miglior condizione fisica, Baris Alper Yilmaz ha segnato i suoi primi gol stagionali in campionato con il Galatasaray. Venerdì sera nel debutto contro il Gaziantep, sconfitto per 3-0, il 25enne turco ha realizzato una doppietta su rigore, e servito un assist. Momenti diversi per i due esterni d'attacco che la dirigenza del Bologna sta seguendo. La ricerca di quel giocatore che possa completare il reparto delle ali, dopo la cessione di Dan Ndoye, sta proseguendo e Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno valutando tutte le soluzioni. A maggior ragione dopo il suo avvio di stagione Yilmaz sembra ancora un sogno proibito per via del costo del suo cartellino, lievitato nell'ultimo periodo in seguito ai tanti interessamenti per lui, ma se si presenterà l'occasione giusta potrebbe essere il colpo da affidare a Vincenzo Italiano. Per Gil ci sarà da valutare anche il resoconto fisico portato a Casteldebole già nelle scorse ore e in attesa di questo si stanno tenendo aperte anche altre piste seppur al momento molto onerose come quelle di Jonathan Rowe, classe 2003, inglese del Marsiglia, e del giovane brasiliano Wesley dell’Al-Nassr. La caccia all'esterno dunque sta andando avanti. Il responsabile dell'area tecnica e il direttore sportivo vogliono prendere quell'elemento che possa essere tra i 5 esterni della rosa rossoblù e che soddisfi le richieste di Vincenzo Italiano.
Non solo il dopo-Ndoye: difensore mancino cercasi
Intanto la dirigenza rossoblù sta continuando a monitorare la situazione per completare il pacchetto dei centrali difensivi. A Vincenzo Italiano serve un mancino che possa partire nelle gerarchie alle spalle di Jhon Lucumi per poi alzare il livello della competizione in ogni allenamento e contendergli il posto da titolare. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, che ieri non era a Stoccarda a vedere l'amichevole dei rossoblù, restano sulle tracce di Torbjorn Heggem, il centrale del West Bromwich, che proprio ieri pomeriggio ha giocato da titolare l'intera gara d'esordio stagionale in Championship contro il Blackburn. Al 26enne norvegese è pure già stato confermato il numero di maglia 14, ma l'impressione è che verrà lasciato partire in questa sessione di mercato. Heggem resta la prima opzione del Bologna, anche perché Candé, uno dei centrali seguiti, giocherà con il Sassuolo e Fedde Leysen, un altro passato dai radar rossoblù, ha rinnovato fino al 2029 con l'Union Saint-Gilloise. Si con tinuerà dunque a trattare con la società inglese, ma se non si troverà l'intesa economica per il cartellino di Heggem la dirigenza rossoblù si sposterà su un altro profilo. L'obiettivo è quello di provare a chiudere l'operazione prima dell'esordio stagionale di campionato contro la Roma. Il Bologna che cerca anche un centrocampista, in queste settimane, dovrà lavorare pure sulle uscite. L'arrivo di Zanoli come laterale di destra apre le porte a Stefan Posch, che, in ritiro a Valles è stato provato anche come centrale, ma che per caratteristiche non rientra nei piani di Vincenzo Italiano.
