Bologna, Gil va di corsa. Yilmaz manda due messaggi

Se Bryan Gil, soprattutto negli ultimi giorni, ha continuato a spingere, davanti ad un osservatore mandato a Londra dal Bologna, per recuperare la sua miglior condizione fisica, Baris Alper Yilmaz ha segnato i suoi primi gol stagionali in campionato con il Galatasaray. Venerdì sera nel debutto contro il Gaziantep, sconfitto per 3-0, il 25enne turco ha realizzato una doppietta su rigore, e servito un assist. Momenti diversi per i due esterni d'attacco che la dirigenza del Bologna sta seguendo. La ricerca di quel giocatore che possa completare il reparto delle ali, dopo la cessione di Dan Ndoye, sta proseguendo e Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno valutando tutte le soluzioni. A maggior ragione dopo il suo avvio di stagione Yilmaz sembra ancora un sogno proibito per via del costo del suo cartellino, lievitato nell'ultimo periodo in seguito ai tanti interessamenti per lui, ma se si presenterà l'occasione giusta potrebbe essere il colpo da affidare a Vincenzo Italiano. Per Gil ci sarà da valutare anche il resoconto fisico portato a Casteldebole già nelle scorse ore e in attesa di questo si stanno tenendo aperte anche altre piste seppur al momento molto onerose come quelle di Jonathan Rowe, classe 2003, inglese del Marsiglia, e del giovane brasiliano Wesley dell’Al-Nassr. La caccia all'esterno dunque sta andando avanti. Il responsabile dell'area tecnica e il direttore sportivo vogliono prendere quell'elemento che possa essere tra i 5 esterni della rosa rossoblù e che soddisfi le richieste di Vincenzo Italiano.