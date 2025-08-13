Bologna, caccia al tesoro per il dopo Ndoye

BOLOGNA - Continua la caccia al tesoro , nonostante i segnali di crescita che ha inviato in questi giorni Karlsson , il Bologna è alla ricerca quasi disperata di un esterno che possa rappresentare con altrettanta affidabilità il dopo-Ndoye . E un giorno chi di dovere sarebbe bello anche se volesse indicarci i motivi di questa affannosa corsa contro il tempo quando in realtà tutti a Casteldebole sapevano che lo svizzero avrebbe lasciato Bologna in questa sessione estiva del mercato, dopo che già in quella invernale se ne sarebbe potuto andare alla luce del fatto che Conte lo aveva scelto per prendere il posto che era stato di Kvaratskhelia , passato al Psg . C’è un aspetto economico alla base delle attuali difficoltà del Bologna nel trovare il profilo giusto, al di là del bendiddio che è arrivato nelle sue casse per le cessioni di Ndoye (appunto) e di Beukema ? Oppure gli esterni che per i numeri andrebbero bene, di contro non riempiono l’occhio né di Sartori né Di Vaio , e magari nemmeno quello dello stesso Italiano ? Vai a saperlo, fatto sta che a una decina di giorni dalla prima di campionato contro la Roma questo benedetto calciatore continua a essere un punto interrogativo e di conseguenza all’Olimpico il tecnico rossoblù dovrà fare di necessità virtù da subito, mancandogli anche Bernardeschi , infortunato. Della serie: eccome se il Bologna avrebbe potuto e dovuto fare meglio.

Bologna, gli osservati speciali

Lunedì gli osservatori del Bologna hanno seguito direttamente dalla tribuna due esterni che stanno almeno a oggi trovando uno spazio nella lista dei desideri degli uomini dell’area tecnica rossoblù. Il primo è Wesley, visionato nell’amichevole di Almeria tra il club spagnolo e l’Al-Nassr. E va sottolineato come questo ragazzo brasiliano carico di talento del 2005 sia stato impiegato addirittura da mezzala, chiuso com’è sui lati da Mané e Joao Felix, voluto fortemente in questa squadra araba da Cristiano Ronaldo. Il secondo è Pepe, che dopo aver deluso in una precedente amichevole è stato protagonista nel suo Porto contro il Victoria Guimaraes, firmando il gol dell’1-0 (poi la partita è finita 3-0). Già, Wesley e Pepe, ma restano in ballo anche altre opzioni. Come quella di Yilmaz del Galatasaray, 25 anni, e come quella di Diego Moreira dello Strasburgo, 21 anni, nonostante che per il momento costino entrambi una cifra ritenuta troppo alta dai dirigenti del Bologna. E su per già lo stesso discorso vale anche per Schjelderup del Benfica, 21 anni, per il quale il club di Lisbona continua a pretendere più di 20 milioni anche se il ragazzo norvegese ha alle spalle un campionato di ombre. Infine Gil: l’esterno spagnolo del Tottenham sarebbe la soluzione ideale per cartellino e ingaggio, ma il fatto che non abbia ancora giocato nonostante il guaio al legamento collaterale lo abbia superato, sta portando il Bologna a fare valutazioni profonde sul suo conto.