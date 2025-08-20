Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bologna, ufficiale l'acquisto di Zortea: i dettagli dell'affare

Il club emiliano ha annunciato sui propri canali l'ingaggio dell'esterno del Cagliari, preso a titolo definitivo
Bologna, ufficiale l'acquisto di Zortea: i dettagli dell'affare© Bologna FC
2 min

Nadir Zortea è ufficialmente un nuovo calciatore del Bologna. Nel giorno della presentazione ufficiale di Torbjørn Heggem, il club emiliano ha formalizzato anche l'ingaggio dell'esterno del Cagliari, acquistato a titolo definitivo a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di mercato. Per l'ex Atalanta, lo scorso anno, 38 presenze, sei gol e due assist con i sardi.

Bologna, ufficiale l'acquisto di Zortea dal Cagliari

Questo l'annuncio ufficiale del Bologna, che ha accolto così Nadir Zortea sui propri canali: "Il Bologna FC 1909 - si legge nella nota del club rossoblù - comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del difensore Nadir Zortea. Terzino di piede destro classe 1999, Nadir è adattabile anche in veste di esterno di centrocampo. Molto abile negli inserimenti offensivi, è noto per la sua velocità e ha sia una buona visione di gioco che una buona conduzione di palla. Grazie all’abilità nell’usare il piede debole, si smarca sia esternamente che internamente, riuscendo a entrare in area di rigore e a provare la conclusione sul secondo palo, se necessario. Zortea inizia nel settore giovanile dell’Atalanta e dopo l’esperienza in Serie B alla Cremonese, trascorre una stagione alla Salernitana in Serie A prima di fare ritorno a Bergamo. Nel 2024/25 passa al Cagliari, dove disputa la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A: 38 presenze (tra campionato e Coppa Italia), 6 gol e 2 assist".

 

 

