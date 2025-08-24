Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Bologna, ufficiale l'acquisto di Rowe: tutti i dettagli dell'affare

Dopo la lite con Rabiot, il club emiliano si è aggiudicato le prestazioni sportive dell'esterno offensivo del Marsiglia di De Zerbi
3 min

Jonathan Rowe è ufficialmente un nuovo calciatore del Bologna. Dopo la lite con Rabiot, il calciatore è finito definitivamente ai margini della rosa del Marsiglia di De Zerbi e ha immediatamente trovato una soluzione per il suo futuro. L'esterno offensivo inglese, classe 2003, approda alla corte di Vincenzo Italiano a titolo definitivo.

Bologna, ecco Jonathan Rowe: l'annuncio ufficiale

Questa la nota ufficiale con cui il Bologna ha annunciato l'acquisto di Jonathan Rowe"Il Bologna FC 1909 - si legge - comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Olympique de Marseille il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jonathan Rowe. Terzo inglese della storia del Club, destro naturale classe 2003, Jonathan è dotato di grande tecnica e velocità ed è in grado di cambiare ritmo rapidamente. La sua statura non molto elevata gli permette di districarsi bene fra i difensori avversari, caratteristica utile per quando si trova dentro o nei dintorni dell’area di rigore. Rowe è un giocatore versatile, in grado di agire su entrambe le fasce e di andare al tiro anche con il mancino".

La carriera di Rowe

Nel comunicato del Bologna, tutte le tappe della giovane carriera di Jonathan Rowe: "Londinese, cresciuto nell’AFC Wembley, nel 2014 entra a far parte del settore giovanile del Norwich City e nell’ottobre 2021 firma il suo primo contratto da professionista passando in Prima squadra, dove esordisce il 28 dicembre dello stesso anno diventando il giocatore più giovane a disputare una gara di Premier League con il Norwich. Nell’agosto 2024 si trasferisce all’Olympique Marsiglia: saluta ora il club francese dopo una stagione chiusa al secondo posto della Ligue 1 e 31 presenze, 3 gol e 4 assist. L’attaccante inglese, oltre alle diverse presenze con la maglia della Nazionale U21, conta anche un trofeo di categoria: l’Europeo vinto quest’anno segnando la rete decisiva in finale contro la Germania".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Bologna

Da non perdere

Bologna, caso LucumíItaliano furioso