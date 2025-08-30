Bologna, Di Vaio: "Dominguez? C'è stata una chiacchierata con la Roma"

Marco Di Vaio , direttore sportivo del Bologna , è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Como . In particolare, il dirigente rossoblù ha commentato la situazione di Lucumì e l' interessamento della Roma per Dominguez .

Bologna, le parole di Di Vaio su Lucumì e Dominguez

Ecco cosa ha detto su Lucumì: "Il ragazzo si è allenato tutta la settimana con la squadra in modo professionale a parte all'inizio che ha avuto un fastidio. Sta facendo quello che deve fare, si allena con voglia e rispetto. La posizione è la stessa di una settimana fa, non ne vogliamo parlare più perché c'è una partita e altri due giorni di mercato".

Bologna, Di Vaio: "In entrata non faremo niente"

Queste le sue parole, sul mercato in entrata e Dominguez: "In entrata pensiamo non di fare niente. Siamo per la duttilità dei nostri giocatori, sia davanti che a centrocampo. Mi viene in mente Fabbian, che è stato convocato in Nazionale per la prima volta. In accordo con l'allenatore dovremmo rimanere così. Alcuni profili stiamo valutendo di farli partire per farli giocare. Per Dominguez c'è stato un mezzo interessamento della Roma, una chiacchierata ma poi si è avvicinata la partita e in questo momento è tutto fermo".