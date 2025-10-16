Skorupski prolunga il contratto con il Bologna: c'è la firma, è ufficiale

Da otto stagioni al Bologna

Skorupski ha trovato l'accordo per prolungare il suo precedente contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno del prossimo anno. Tuttora nazionale polacco all'età di 34 anni, il portiere nativo di Zabrze è arrivato al Bologna nel 2018, proveniente dalla Roma. In precedenza ha giocato anche con Gornik Zabrze, Ruch Radzionkow ed Empoli (in prestito dalla Roma).