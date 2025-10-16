Corriere dello Sport.it
Skorupski prolunga il contratto con il Bologna: c'è la firma, è ufficiale

Il club emiliano rende noto l'accordo con il portiere polacco, arrivato nel 2018 dalla Roma
1 min
Skorupski Bologna

BOLOGNA - Il Bologna blinda la porta prolungando di un anno il contratto di Lukasz Skorupski. È lo stesso club emiliano a ufficializzare l'accordo con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Lukasz Skorupski per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027" si legge nella nota, corredata di una foto del portiere polacco con l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci.

Da otto stagioni al Bologna

Skorupski ha trovato l'accordo per prolungare il suo precedente contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno del prossimo anno. Tuttora nazionale polacco all'età di 34 anni, il portiere nativo di Zabrze è arrivato al Bologna nel 2018, proveniente dalla Roma. In precedenza ha giocato anche con Gornik Zabrze, Ruch Radzionkow ed Empoli (in prestito dalla Roma).

