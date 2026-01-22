Bologna, arriva Sohm dalla Fiorentina: il comunicato ufficiale
Simon Sohm è ufficialmente un nuovo calciatore del Bologna. Il centrocampista ventiquattrenne arriva in prestito fino a fine stagione dalla Fiorentina, che dopo Dzeko chiude un altro colpo in uscita. Ecco il comunicato della squadra rossoblu: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva".
Sohm al Bologna: la formula dell'accordo
Si tratta dunque di un trasferimento non definitivo, ma che potrebbe diventare tale, nel caso in cui Sohm dovesse convincere Vincenzo Italiano ed il Bologna. Ieri, 21 gennaio, in attesa dell'ufficialità arrivata solo oggi, il calciatore ha già svolto il primo allenamento sotto la guida di Italiano.