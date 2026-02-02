Bologna, non solo Joao Mario. Dominguez in bilico, ipotesi Noslin

João Mario è arrivato a Ca steldebole attorno alle 16 di ieri da Parma (dove la Juventus era in ritiro da sabato sera), dopo che nella tarda mattinata il Bologna e la società bianconera avevano raggiunto l’intesa per lo scambio tra l’esterno di difesa portoghese ed Emil Holm. Che ha raggiunto Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto mentre João Mario è stato rilevato dal club rossoblù in prestito secco. Domanda: per quale motivo il Bologna ha fatto questa scelta, tenuto conto come alla fine lo svedese fosse sempre stato nei piani di Vincenzo Italiano? La risposta è semplice: Holm non ha mai nascosto la sua scontentezza (e vai a sapere perché) e più di una volta addirittura dall’estate passata ha chiesto alla società di essere ceduto di fronte a una opportunità importante. E quando questa opportunità si è presentata, il Bologna non ci ha pensato su a lungo e ha deciso di accontentarlo, non volendo facce scure nello spogliatoio . O meglio, volendone meno possibile, considerato che anche Ciro Immobile era tutt’altro che felice e che lo stesso Thijs Dallinga stava ricominciando a soffrire la presenza e la personalità dell’ex laziale, (forse) convinto com’era che sarebbe potuto diventare nel giro di poche partite il terzo attaccante.

Bologna, Dominguez via se...

Se è ancora in ballo il passaggio di Benjamin Dominguez al Cagliari, dove il ragazzo andrebbe molto volentieri, come ha fatto sapere in questi ultimi giorni agli stessi dirigenti rossoblù? In pratica il Bologna sarebbe anche pronto a darlo, ma solo a una condizione: che in queste ultime ore di mercato trovi un’alternativa altrettanto affidabile, perché se così non dovesse essere ecco che tratterrebbe (e anche con grande piacere) Benji, credendo ancora molto nelle sue potenzialità e confidando che con il passare dei giorni il ragazzo argentino finisca per ritrovare il sorriso anche a Casteldebole. Che almeno in parte ha già ritrovato, rimarcando come abbia giocato con una certa continuità in questa ultima fetta di campionato. Caso mai è evidente come Dominguez possa esserci rimasto male per la nuova esclusione dalla lista Uefa per consentire a Remo Freuler di riprendere quello che poi in fondo era il suo posto prima di farsi male alla spalla nel corso della partita di Parma, ma poteva e doveva aspettarsi che ciò sarebbe accaduto. Sì, anche il Cagliari sarebbe felice di poterlo prendere con la formula del prestito secco o con diritto, ma con Guido Angelozzi quelli del Bologna sono stati estremamente chiari. In questo senso, come abbiamo detto: potremo muovere Benji solo se troveremo il sostituto.

Spunta Noslin per l'attacco

E allora chi potrebbe essere l’eventuale sostituto di Dominguez? Abbiamo indicato nei giorni scorsi il nome di Tijjani Noslin della Lazio, 26 anni, olandese, ex Verona, e lo confermiamo, ma tutto dipenderà dalle pretese di Claudio Lotito. Per Noslin si è fatto sotto da giorni il Monaco che lo sta chiedendo in prestito gratuito, e il presidente della Lazio ha fatto orecchie da mercante. Certo, su per giù sarebbe questa anche la richiesta del Bologna, anche perché tra l’operazione che porterebbe Dominguez al Cagliari e quella eventuale di Noslin al Bologna i capi rossoblù non vorrebbero rimetterci neanche un euro. Considerato, tra l’altro, che l’ingaggio di Noslin è molto più alto di quello di Benji.