Orsolini vuole prolungare il contratto con il Bologna: il punto sulla trattativa e la "concorrenza" di Bernardeschi

Un altro gol dopo quello di lunedì passato a Napoli, ancora una volta decisivo, e zitto zitto, tra due «toc toc» di fila e qualche rimpianto su quello che avrebbe potuto essere e non è stato, Riccardo Orsolini è arrivato a quota dieci gol in campionato e fin qua è il calciatore italiano che (a pari di Gianluca Scamacca) ha segnato più gol. In un’annata nel corso della quale l’Orso ha perso il sentiero giusto più volte rispetto a quelle passate, e forse alla base di questa sua discontinuità può esserci anche un motivo. Forse.

Orsolini e la fascia destra: per la prima volta non è stato l'unico proprietario

Per la prima volta non ha potuto sentirsi l’unico proprietario della fascia destra, prima di quest’anno poteva anche avere qualche passaggio a vuoto ma sapeva che poi sarebbe toccato di nuovo a lui correre e rincorrere su quel lato, poi è successo che nell’ultima estate è arrivato a Casteldebole Federico Bernardeschi: bene, fino a quando Berna non si è ritrovato e non ha ritrovato i ritmi che ci vogliono in Italia per essere protagonisti l’Orso è stato molto costruttivo, poi è come se per certi versi l’Orso avesse pagato la personalità e il talento di Berna. Che attenzione, non ha fatto niente di niente per condire nel modo sbagliato questa concorrenza sempre estremamente leale e corretta, anzi, anche pubblicamente gli ha sempre regalato pensieri di stima, il fatto è che Orsolini ha finito per perdere quelle convinzioni solidissime che hanno sempre albergato nella sua testa e non riuscendo più a giocare come avrebbe voluto, si è innervosito, perdendo anche alcune dosi di coraggio e della sua solita sfrontatezza.

La concorrenza di Bernardeschi

LA PRESENZA DI BERNA. Lo hanno sempre detto gli stessi suoi tecnici, prima Sinisa Mihajlovic, poi Thiago Motta, poi ancora Vincenzo Italiano, che la forza dell’Orso è quella di ritentare anche dopo pochi attimi una giocata che non gli è riuscita: ecco, a un certo punto fate conto che l’Orso sia diventato scontato nelle sue giocate e sia entrato in un tunnel dal quale ha fatto fatica a uscire, nonostante che tutto il Bologna gli abbia dato una mano. L’ultimo esempio con i fatti e non a parole: consentirgli di calciare il rigore contro il Napoli dopo che aveva sbagliato quello pesantissimo di Coppa Italia contro la Lazio e quello sempre contro la Lazio in campionato (parato da Motta), e i frutti di quel gol a Milinkovic-Savic si sono visti pochi giorni più tardi, precisamente domenica a Bergamo, quando nel finale si è nascosto sul secondo palo dietro a compagni di squadra e avversari e su quel cross lungo di Rowe ha castigato Carnesecchi, che si aspettava di tutto tranne che quella sua entrata a fari spenti che ha regalato un’altra vittoria al Bologna dopo quella di Napoli, evidenziando come finalmente Orsolini abbia allontanato fantasmi e timori.

Orsolini, bandiera del Bologna

L’ORSO BANDIERA. Il Bologna sì, che come Bologna vorrebbe tanto che l’Orso diventasse la sua «bandiera», ma affinché ciò accada Orsolini deve allungare il suo contratto, considerato che l’attuale scadrà nel giugno del 2027. Pensate che il governo rossoblù sta parlando da mesi su questo tema con Michelangelo Minieri, l’agente di Orsolini, ma a oggi è vero che un avvicinamento tra le parti c’è stato sotto il profilo economico ma è anche vero che la quadratura del cerchio resta ancora da trovare, nonostante che sia l’Orso che il Bologna abbiano evidenziato la volontà di andare avanti insieme. Un nuovo appuntamento è stato programmato alla fine del campionato, ma anche nel caso in cui l’accordo non dovesse essere raggiunto non è escluso che il Bologna decida di proseguire ugualmente con Orsolini e non lo metta sul mercato, non dimenticando come il precedente contratto fu firmato dall’Orso solo a un paio di mesi dalla scadenza.