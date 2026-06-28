Bologna, nodo portieri: Skorupski o Ravaglia, bisognerà scegliere

Il nodo portieri era già ingarbugliato di suo, poi Federico Ravaglia ha lanciato il guanto della sfida e ora tra i pali del Bologna sta succedendo di tutto e di più. Cosa ha fatto Ravaglia? Ha evidenziato con grandissima fermezza al Bologna il suo grande desiderio di essere ceduto, non avendo in parte gradito quello che è stato il comportamento della società nei suoi confronti e soprattutto avendo capito che partirebbe di nuovo da secondo e questo non vuole assolutamente che accada. Ritenendo di aver già fatto il proprio tempo almeno a Bologna come vice. E questo indipendentemente da chi potrebbe arrivare a fare il primo, ma particolarmente nel caso in cui dovesse esserlo di nuovo Lukasz Skorupski, con il quale i rapporti non sarebbero da buoni amici. In pratica, si saluterebbero ma da tempo non avrebbero trovato neanche il modo per parlarsi. Una volta detto che la gestione dei portieri portata avanti da Vincenzo Italiano non è stata gradita né dall’uno né dall’altro e che in caso di una sua permamenza nel Bologna è voce di popolo che avrebbe chiesto la partenza di Skorupski (in parte per le sue difficoltà a giocare con i piedi e in parte per i guai muscolari con i quali ha dovuto a lungo convivere), resta da verificare cosa decideranno di fare quelli del Bologna, che non si sarebbero mai aspettati di dover affrontare questo caso spinoso.