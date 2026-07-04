Orsolini - Bologna, è stallo: due milioni più bonus per il rinnovo non bastano

Parole parole parole. Chiedi sia al Bologna che a Michelangelo Minieri, l'agente di Riccardo Orsolini , se ci sono sviluppi sul rinnovo del contratto dell’Orso e tutte e due le parti ti rispondono nello stesso modo, «stiamo parlando». In pratica, è come se stessero parlando da più di 6 mesi senza fare passi avanti, perché le posizioni delle due parti non sono mai cambiate. Eccole: a oggi il Bologna ha proposto altri 2 anni a 2 milioni di euro più bonus, che sono i numeri di ieri. E il fatto di riproporgli con questi chiari di luna lo stesso contratto che gli fu fatto alla vigilia della Champions League, almeno ad ascoltare gli uomini del governo rossoblù rappresenta un grande attestato di stima nei confronti dell’Orso. Siamo a quella di Orsolini, che chiede un adeguamento o al limite che alcuni bonus vengano rivisitati in meglio, perché in un’annata anche con alcune ombre essere stato il calciatore italiano ad aver segnato più gol in questo campionato è un dato di fatto che non può e non deve passare inosservato.

Orsolini pronto ad aspettare

La verità è questa, e vai a sapere cosa succederebbe nel caso in cui o una o l’altra parte non dovesse rivederla. La domanda da farsi è soprattutto una: a un anno dalla scadenza, se questo braccio di ferro continuerà, il Bologna lo confermerà ugualmente oppure entrerà nell’ordine di idee di lasciarlo partire di fronte a una buona offerta? Perché che il Bologna pensi di farlo diventare la propria bandiera è voce di popolo, come è anche voce di popolo che Orsolini sarebbe molto felice di diventarlo, ma guai a dimenticare come ci siano in ballo anche tanti interessi economici, ed è normale allora che ciascuna parte voglia tirare l’acqua al proprio mulino. Va detto che per quanto riguarda il contratto precedente il Bologna aspettò Orsolini fino a un paio di mesi dalla scadenza, ma sarà così anche stavolta, oppure i capi rossoblù decideranno di percorrere un’altra strada? E’ evidente che in caso di mancato accordo nel giro di un mesetto una soluzione potrebbe arrivare dal mercato, ma è altrettanto certo che dovrebbe essere una soluzione gradita sia il Bologna che allo stesso Orsolini. Chi la dura la vince, ma in questo caso siamo davvero certi che sia così? Ora, che sia sbagliato fare i conti in casa di altri è il segreto di Pulcinella, ma se vuoi veramente la stessa cosa come da mesi assicurano sia il Bologna che l’Orso consentiteci di sottolineare come «questo tira e molla» non faccia bene a nessuno e porti anche a ritenere che un conto sono le parole che vengono via via messe in piazza e un conto sono i pensieri che ciascuno tiene segreti nella propria testa. Che il rinnovo di contratto di Orsolini stia diventando quasi una questione di principio no, non è costruttivo per nessuno: il Bologna non vuole sforare nemmeno di un euro il tetto dei 2 milioni per l’ingaggio? Orsolini per restare chiede una cifra che il Bologna ritiene di non potersi permettere? Bologna aspetta gli eventi, ma comincia a pensare che qualcuno non la racconti del tutto giusta.