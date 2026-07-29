Bologna, ufficiale l'acquisto di Amondarain: tutti i dettagli

Ora è ufficiale: Mikel Amondarain è un nuovo calciatore del Bologna. Il centrocampista argentino, classe 2005, arriva a titolo definitivo dal Club Estudiantes de La Plata e sarà subito a disposizione di Domenico Tedesco. Ha firmato un contratto di quattro anni (scadenza 2030) con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.