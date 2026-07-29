Bologna, ufficiale l'acquisto di Amondarain: tutti i dettagli
Ora è ufficiale: Mikel Amondarain è un nuovo calciatore del Bologna. Il centrocampista argentino, classe 2005, arriva a titolo definitivo dal Club Estudiantes de La Plata e sarà subito a disposizione di Domenico Tedesco. Ha firmato un contratto di quattro anni (scadenza 2030) con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.
Bolonga, ecco Mikel Amondarain: l'annuncio ufficiale
"Il Bologna FC 1909 - si legge nella nota pubblicata dal club emiliano sui propri canali ufficiali - comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Club Estudiantes de La Plata il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Mikel Amondarain. Diciassettesimo argentino nella storia del Club, Mikel è un centrocampista moderno, capace di abbinare intensità, dinamismo e qualità nella gestione del pallone, e di giocare in più posizioni della linea mediana. Classe 2005, completa il proprio percorso di formazione nell’Estudiantes, società con cui cresce fino ad affermarsi in Prima squadra, distinguendosi per personalità, intelligenza tattica e continuità di rendimento.
Le prestazioni offerte nelle ultime due stagioni lo consacrano tra i prospetti più interessanti del calcio argentino, attirando l’attenzione del panorama europeo. L’approdo in rossoblù rappresenta una tappa importante della sua carriera, dopo essersi imposto come punto di riferimento del centrocampo dell’Estudiantes nonostante la giovane età, contribuendo al trionfo de Los Pincharratas nel Torneo Clausura del secondo semestre 2025".