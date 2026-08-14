Bologna, il punto mercato con Saputo: definito il piano per Cabal

Arrivi a Casteldebole Juan Cabal dalla Juventus o arrivi un altro il punto è che questo Bologna ha bisogno di un difensore come l’aria che respira, e addirittura avrebbe bisogno di uno più forte di quelli che ha già. Più forte e con caratteristiche tecniche diverse, un altro Jhon Lucumi tanto per intenderci.

Lo sa bene Domenico Tedesco , e lo sanno bene gli stessi dirigenti del Bologna , che se non tureranno questa falla entro tempi molto brevi è solo perché il budget imposto da Joey Saputo non lo permette. E se ciò accadesse, sarebbe un errore grossolano e imperdonabile, perché una squadra che nella stagione passata ha incassato 69 gol in 56 partite, ha perso Freuler e sta per perdere anche Lucumi , se quanto meno non fosse sostituito nemmeno quello più bravo, lo stesso Tedesco farebbe bene ad alzare la voce con i suoi capi nelle stanze del comando, anche perché poi sarebbe il primo a dover pagare in caso di rovesci, nonostante che i colpevoli fossero altri. Saputo , appunto: dopo un mesetto di assenza ieri il presidente rossoblù è ricomparso a Casteldebole e contemporaneamente dalla Sardegna è rientrato alla base anche il capo azienda Claudio Fenucci .

Bologna, punto della situazione anche sul mercato

Morale: Saputo ha riunito tutti i suoi ministri, con e senza portafoglio, per fare il punto della situazione anche sul mercato, dopo lo sbarco a Casteldebole di Roberto Piccoli, gli addii di Thijs Dallinga e Benjamin Dominguez rispettivamente al Colonia e al Sassuolo e la partenza (che si preannuncia ormai dietro l’angolo) di Lucumi verso la Juventus. Certo, nel corso di questo vertice è stato affrontato anche il discorso relativo al difensore, che ora come ora è estremamente importante e non può essere messo in secondo piano, anche perché attualmente dietro il Bologna ha un organico che farebbe estremamente fatica a vivere nella facciata sinistra della classifica. Cosa è emerso da questo colloquio? Lo capiremo nelle prossime ore, nel senso che presto verificheremo se nell’operazione che porterà Lucumi alla Juventus sarà inserito anche il colombiano Cabal oppure se lo stesso Cabal finirà in un’altra trattativa, in pratica come è accaduto con la Roma per la cessione di Santiago Castro e l’arrivo di Artem Dovbyik. È chiaro che in un caso o nell’altro Cabal arriverebbe a Bologna in prestito con diritto di riscatto, semb ra sui 10 milioni di euro.

Bologna, perché Cabal

Cabal è un calciatore che piace sia agli uomini dell’area tecnica che allo stesso tecnico almeno per due motivi. Il primo: conosce bene il calcio italiano e sarebbe pronto da subito. Il secondo: nonostante che sia potente e strutturato, è anche veloce sia nel breve che nel lungo, e queste sono caratteristiche fondamentali per il Bologna di oggi, che (lo ribadiamo) non ha in organico un difensore del genere. Cabal ha già dato la sua disponibilità al Bologna, ma restano da stabilire sia la formula del prestito che l’ingaggio (alla Juventus percepisce 1,5 milioni). Le alternative di Cabal sono profili che avrebbero bisogno di tempo sia per crescere che per calarsi nella nuova realtà. Fedde Leysen? Ha buone qualità, è giovane ma anche lento. Come dire: a oggi non fa al caso del Bologna.