Dallinga saluta il Bologna, ufficiale il trasferimento al Colonia: le cifre e la formula
Il Bologna saluta Thijs Dallinga. L’attaccante olandese, arrivato nell’estate 2024 dal Tolosa per 15 milioni di euro più 3 di bonus, lascia il club rossoblù dopo due stagioni caratterizzate da un rendimento altalenante. Il classe 2000 si trasferisce al Colonia con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027 e diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.
Bologna, Dallinga va al Colonia: il comunicato
La partenza di Dallinga libera spazio nel reparto offensivo del Bologna, che ha puntato su Artem Dovbyk e Roberto Piccoli per rinforzare l’attacco. Il club emiliano ha ufficializzato l’operazione con una nota: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Thijs Dallinga all’1.FC Köln a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con opzione per l’acquisizione definitiva".
I numeri di Dallinga con il Bologna
Come detto, il classe 2000 non è riuscito a confermare su determinati livelli le sue prestazioni: in due stagioni ha collezionato 54 presenze in tutte le competizioni con il Bologna, collezionando appena 5 gol e 6 assist, vincendo comunque la Coppa Italia.
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