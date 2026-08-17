Dallinga saluta il Bologna, ufficiale il trasferimento al Colonia: le cifre e la formula

Il Bologna saluta Thijs Dallinga . L’attaccante olandese, arrivato nell’estate 2024 dal Tolosa per 15 milioni di euro più 3 di bonus , lascia il club rossoblù dopo due stagioni caratterizzate da un rendimento altalenante. Il classe 2000 si trasferisce al Colonia con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027 e diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro .

Bologna, Dallinga va al Colonia: il comunicato

La partenza di Dallinga libera spazio nel reparto offensivo del Bologna, che ha puntato su Artem Dovbyk e Roberto Piccoli per rinforzare l’attacco. Il club emiliano ha ufficializzato l’operazione con una nota: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Thijs Dallinga all’1.FC Köln a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con opzione per l’acquisizione definitiva".