Tra Cabal e Gassana c’è la… suggestione Acerbi per il Bologna

I rossoblù valutano lo svincolato ex Inter, ma sono in corso riflessioni sull'età e sulla sua funzionalità nella difesa a quattro di Tedesco: tutti i dettagli
Dario Cervellati
Dario Cervellati

4 min

Pubblicato il 20.08.2026, 10:01

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BOLOGNA - Che tra Cabal, Gassama e altri nomi già finiti sul taccuino di Sartori e Di Vaio, spunti anche quello di Francesco Acerbi, è il segnale di quanto il Bologna stia ancora riflettendo sul prossimo centrale. L’ex difensore dell’Inter, oggi svincolato, rappresenta una soluzione di grande esperienza e, proprio per questo, è un profilo che merita attenzione dopo la partenza di Lucumi. Da Casteldebole, però, filtra prudenza. Anzi, quasi una frenata. Il Bologna non ha ancora sciolto le riserve e i dubbi riguardano soprattutto l’età del giocatore e il suo adattamento a un sistema diverso da quello nel quale ha giocato con continuità nelle ultime stagioni.

 

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Bologna, suggestione Acerbi per la difesa

Acerbi ha 38 anni e arriva da una stagione nella quale con l’Inter ha raggiunto 26 presenze complessive e poco più di 2.000 minuti di gioco. Le qualità del difensore non sono in discussione. Personalità, letture, esperienza internazionale e capacità di guidare il reparto sono caratteristiche che potrebbero tornare molto utili a Domenico Tedesco. Il punto è capire quanto possa essere funzionale a una squadra che, con il nuovo allenatore, lavora su una linea a quattro. Acerbi all’Inter si è abituato soprattutto a essere il centrale della difesa a tre, un ruolo nel quale ha costruito gran parte delle sue certezze tattiche più recenti.

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