Tra Cabal e Gassana c’è la… suggestione Acerbi per il Bologna
BOLOGNA - Che tra Cabal, Gassama e altri nomi già finiti sul taccuino di Sartori e Di Vaio, spunti anche quello di Francesco Acerbi, è il segnale di quanto il Bologna stia ancora riflettendo sul prossimo centrale. L’ex difensore dell’Inter, oggi svincolato, rappresenta una soluzione di grande esperienza e, proprio per questo, è un profilo che merita attenzione dopo la partenza di Lucumi. Da Casteldebole, però, filtra prudenza. Anzi, quasi una frenata. Il Bologna non ha ancora sciolto le riserve e i dubbi riguardano soprattutto l’età del giocatore e il suo adattamento a un sistema diverso da quello nel quale ha giocato con continuità nelle ultime stagioni.
Bologna, suggestione Acerbi per la difesa
Acerbi ha 38 anni e arriva da una stagione nella quale con l’Inter ha raggiunto 26 presenze complessive e poco più di 2.000 minuti di gioco. Le qualità del difensore non sono in discussione. Personalità, letture, esperienza internazionale e capacità di guidare il reparto sono caratteristiche che potrebbero tornare molto utili a Domenico Tedesco. Il punto è capire quanto possa essere funzionale a una squadra che, con il nuovo allenatore, lavora su una linea a quattro. Acerbi all’Inter si è abituato soprattutto a essere il centrale della difesa a tre, un ruolo nel quale ha costruito gran parte delle sue certezze tattiche più recenti.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS