Tra Cabal e Gassana c’è la… suggestione Acerbi per il Bologna

BOLOGNA - Che tra Cabal, Gassama e altri nomi già finiti sul taccuino di Sartori e Di Vaio, spunti anche quello di Francesco Acerbi, è il segnale di quanto il Bologna stia ancora riflettendo sul prossimo centrale. L’ex difensore dell’Inter, oggi svincolato, rappresenta una soluzione di grande esperienza e, proprio per questo, è un profilo che merita attenzione dopo la partenza di Lucumi. Da Casteldebole, però, filtra prudenza. Anzi, quasi una frenata. Il Bologna non ha ancora sciolto le riserve e i dubbi riguardano soprattutto l’età del giocatore e il suo adattamento a un sistema diverso da quello nel quale ha giocato con continuità nelle ultime stagioni.