Rowe adesso fa paura: il mercato del Bologna davanti a una sfida

Non sparate (solo) sul pianista. E in questo caso il pianista è l’allenatore. Perché se da una parte è vero che il Bologna continua a essere un cantiere addirittura spalancato più che aperto e che Domenico Tedesco gli ha dato fin qua davvero poco, da un’altra è anche vero che a forza di cedere i tesori di famiglia, investire sempre meno e pretendere che venga anche abbassato il monte ingaggi, via via Joey Saputo ha finito sempre di più per impoverirlo, togliendogli qualità, esperienza e mestiere. Come è accaduto con gli addii di Lucumi , Freuler e Castro , il che ha portato questo Bologna a essere quello più debole e di conseguenza meno competitivo dallo sbarco di Giovanni Sartori a Bologna a oggi.

Fino a che punto c’è il rischio che possa essere ceduto anche Jonathan Rowe ? I dirigenti assicurano che il ragazzo inglese non si muoverà, ma se fidarsi è consigliabile, non fidarsi è addirittura cosa buona e giusta, soprattutto se i 35 milioni di oggi offerti dall’ Atalanta dovessero diventare 45 o 50 . E il fatto che ieri sera siano arrivati i suoi procuratori in città non è un bel segnale. Se partisse, è come se al cancello di Casteldebole attaccassero il cartello «liquidazione», e ciò non sarebbe né giusto né corretto nei confronti del popolo del Bologna , a cui si può fare tutto solo perché rispetto ad altri è più comprensivo e tollerante.

Bologna, Tedesco vuole un difensore per sopperire alla cessione di Lucumi

Tedesco vuole prima possibile, e sarebbe stato meglio se lo avesse avuto già lunedì, un difensore che abbia lo spessore tecnico per poter prendere il posto di Lucumi. Di Lucumi e non di Casale, perché il difensore che verrà nelle idee dell’allenatore dovrà giocare a fianco di uno tra Heggem ed Helland, perché ci può anche essere chi a Casteldebole ritiene che la coppia scelta debba essere composta dai due norvegesi, ma in realtà Tedesco si aspetta l’arrivo di un titolare e non di uno chiamato a stare a guardare. Poi in fondo chi ha buona memoria ricorderà come Lucumi giocasse e non vivesse in panchina. E attenzione, non perché contro la Lazio Heggem e Helland hanno fatto molta fatica, ma perché questo Bologna ha bisogno di avere un difensore che sa costruire dal basso, che abbia potenzialità fisiche ma che sia anche veloce nei recuperi. Una dote che non hanno né Helland né Heggem. E neanche Vitik. A Tedesco andrebbe bene Juan Cabal, ma il colombiano vorrebbe continuare a giocarsi le proprie carte alla Juve, non vedendosi chiuso.

Bologna, le alternative a Cabal

Il Bologna anche ieri ha chiamato sia l’entourage del colombiano che i capi della Juve, ma tutto sarebbe rimasto in una posizione di stallo. Le soluzioni alternative a Cabal sono Bozhinov (Pisa), Prpic (Porto) e Baas (Ajax), ma sarebbero rinforzi da subito come chiede Tedesco (meglio Acerbi in questo senso)? Un pensierino finale sul centrocampo, che contro la Lazio è stato poco costruttivo, non avendo qualità e palleggio: inutile nascondere quanto mancherebbe un centrale in caso di 4-3-3, ma il Bologna ha fatto sapere che non arriverà nessuno, se nessuno andrà via. D’altra parte le ambizioni non si comprano sul mercato né in prestito con diritto né con l’obbligo.