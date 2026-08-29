Il Bologna chiude per Theate. Presa la punta Enem

Nel giorno che avrebbe dovuto essere quello del «dentro o fuori» per Jonathan Rowe all’Atalanta, il Bologna ha chiuso il difensore belga Arthur Theate, che aveva già vestito la maglia rossoblù nel 2021-2022, con Sinisa Mihajlovic allenatore. Giovanni Sartori ha definito questa operazione con l’Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. E va sottolineato come sia davvero un colpo importante per il Bologna, certo, per il suo spessore tecnico e la sua personalità, ma anche perché il ritorno di Theate a Casteldebole farà felice Domenico Tedesco, tenendo conto di come questo difensore di 26 anni fosse un suo «fedelissimo» quando l’attuale allenatore del Bologna era il ct del Belgio. A meno di cambiamenti di programma, il difensore è sbarcato a Bologna nella tarda serata di ieri e oggi si sottoporrà alle visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al Bologna almeno per un anno.

Bologna Rowe impazzisce e viene espulso in Bologna-Arminia Bielefeld: la reazione è virale Guarda la gallery Rowe-Atalanta in stand-by STALLO ROWE. Sì, quando mancano ormai solo 4 giorni alla fine del mercato, Rowe è ancora un calciatore del Bologna. Se a questo punto il popolo rossoblù può credere maggiormente in una sua permanenza? È evidente che più passa il tempo, più questa seconda sfida tra Atalanta e Bologna diventa piena di semafori rossi, non dimenticando come proprio lunedì si giocherà a Bergamo la partita di campionato tra le due squadre, ma guai se i tifosi del Bologna si illudessero, anche perché il governo rossoblù continua a tenere Rowe in ballo solo per un paio di motivi: mancano i numeri per la chiusura dell’affare e fin qua non ha trovato un sostiituto all’altezza. Il che significa quanto segue: nel caso in cui tra oggi e domani l’Atalanta dovesse alzare il tiro, arrivando a offrire 40 milioni più bonus, o se sul ragazzo inglese dovesse buttarsi con decisione un club di Premier League, e al tempo stesso l’area tecnica riuscisse a individuare il suo sostituto (a cominciare da Albert Gudmundsson, che a ieri sera non aveva aperto al Bologna), eccome se Rowe potrebbe lasciare Bologna. Finendo per consentire al saldo di mercato di fare un (ulteriore) notevole picco verso l’alto e per impoverire il Bologna di Tedesco: ecco perchè l’eventuale alternativa del ragazzo inglese dovrà essere per forza altrettanto forte. Da subito, e non tra 6 mesi.