Rowe, no alibi: Atalanta e club inglesi sull’esterno che resta a casa
La notizia della domenica l’ha messa in piazza Domenico Tedesco nel corso della presentazione di Atalanta-Bologna. «Jhonny (che per tutti a Casteldebole è Jonathan Rowe) l’ho visto poco sereno in questi ultimi giorni, di conseguenza abbiamo deciso di lasciarlo a casa e per questa partita non sarà disponibile». Bene, ne prendiamo atto, e dopo aver sottolineato come ci avrebbe fatto piacere conoscere anche qual è il suo stato d’animo e come ha visto i suoi dirigenti (nel senso se almeno loro sono sereni) che ormai da una settimana stanno trattando la sua cessione, non essendo riusciti almeno fino a ieri a trovare la quadra, aggiungiamo che il pensiero dettato da Tedesco sul conto del ragazzo inglese lascia aperte tante strade. La prima: Rowe è già stato ceduto all’Atalanta, e per motivi di opportunità considerato che stasera a Bergamo il Bologna affronta proprio i nerazzurri di Maurizio Sarri, questo suo addio sarà annunciato solo nelle prossime ore. La seconda: Claudio Fenucci e Luca Percassi non hanno ancora trovato la quadra e la trattativa va avanti. La terza: Fenucci sta trattando Rowe con un club inglese, e i tempi non sono ancora maturi per la chiusura dell’affare. La quarta: non avendo trovato la quadra con i club interessati a Rowe, il giovane esterno inglese finirà per restare al Bologna.
Mbangula in panchina
Oggi è un altro giorno e si vedrà se questo lunedì sarà solo quello di Atalanta-Bologna o anche quello dell’eventuale passaggio di Rowe dal Bologna all’Atalanta o all’Aston Villa o all’Everton, che starebbero seguendo con attenzione quanto accade a Casteldebole sul conto dell’esterno inglese. Se ricordate, sabato dentro l’operazione di Rowe con l’Atalanta era finito il nome di Marten De Roon, ma poi è accaduto che nel corso della notte Percassi ha chiuso per il suo centrocampista alla Roma, il che ha tolto di fatto al Bologna la possibilità di aggiungere esperienza, mestiere ed equilibri al proprio centrocampo, e questi sono tre ingredienti dei quali Tedesco ha bisogno come il pane. Sì, la soluzione alternativa più probabile in caso di cessione di Rowe resta Samuel Mbangula, classe 2004, ex Juventus e ora Werder Brema, che ieri contro il Friburgo è stato lasciato in panchina per l’intera partita, ma non devono essere esclusi neanche i profili di Othmane Maamma, classe 2005, che gioca in Championship, nel Watford, che è il club inglese dei Pozzo, e di Albert Gudmundsson, che sta preferendo un eventuale trasferimento alla Lazio rispetto al Bologna.
Bologna spunta Magassa
Tema centrocampista, per il quale va detto quanto segue: in caso di cessione di Rowe e dell’arrivo al suo posto di uno tra Mbangula e Maamma, il Bologna potrebbe mettere a disposizione di Tedesco anche un calciatore over, in caso contrario affinché ciò possa accadere deve essere ceduto Nicolò Casale. A oggi l’area tecnica rossoblù ha chiesto in prestito con diritto al Cagliari Michel Adopo e al Genoa Morten Frendrup, ma entrambi i club sarebbero pronti a darli solo con l’obbligo di riscatto. Poi piace Soungoutou Magassa, classe 2003, un francese in uscita dal West Ham.
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