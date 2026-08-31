Rowe, no alibi: Atalanta e club inglesi sull’esterno che resta a casa

La notizia della domenica l’ha messa in piazza Domenico Tedesco nel corso della presentazione di Atalanta-Bologna. «Jhonny (che per tutti a Casteldebole è Jonathan Rowe) l’ho visto poco sereno in questi ultimi giorni, di conseguenza abbiamo deciso di lasciarlo a casa e per questa partita non sarà disponibile». Bene, ne prendiamo atto, e dopo aver sottolineato come ci avrebbe fatto piacere conoscere anche qual è il suo stato d’animo e come ha visto i suoi dirigenti (nel senso se almeno loro sono sereni) che ormai da una settimana stanno trattando la sua cessione, non essendo riusciti almeno fino a ieri a trovare la quadra, aggiungiamo che il pensiero dettato da Tedesco sul conto del ragazzo inglese lascia aperte tante strade. La prima: Rowe è già stato ceduto all’Atalanta, e per motivi di opportunità considerato che stasera a Bergamo il Bologna affronta proprio i nerazzurri di Maurizio Sarri, questo suo addio sarà annunciato solo nelle prossime ore. La seconda: Claudio Fenucci e Luca Percassi non hanno ancora trovato la quadra e la trattativa va avanti. La terza: Fenucci sta trattando Rowe con un club inglese, e i tempi non sono ancora maturi per la chiusura dell’affare. La quarta: non avendo trovato la quadra con i club interessati a Rowe, il giovane esterno inglese finirà per restare al Bologna.