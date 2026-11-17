Il futuro di Artem Dovbyk è già un tema del prossimo mercato. Il Bologna aspetta segnali, la Roma osserva e dalla Spagna arriva il primo contatto concreto, perché il Valencia, fiutando la situazione, ha chiesto informazioni al club giallorosso sull'attaccante ucraino, attualmente in prestito in rossoblù con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto alla luce di un rendimento che finora non ha convinto. E gennaio, a questo punto, può trasformarsi nel mese della svolta, dentro o fuori dal progetto del Bologna.

Il Bologna e il futuro

A tenere aperta la porta a ogni possibile scenario sono anche le parole di Claudio Fenucci. L'amministratore delegato del Bologna, intervenuto a margine del premio Città di Tolentino, non ha nascosto le difficoltà attraversate dal centravanti: «Il ragazzo - ha dichiarato a Tuttomercatoweb - deve ritrovare un po' di fiducia in se stesso, nel gioco e anche nei contrasti. Per adesso stiamo aspettando, speriamo che riesca a darci il suo contributo fino a gennaio, poi vedremo». Un'attesa che ha dunque una scadenza precisa. Perché Dovbyk ha ancora alcune settimane per provare a cambiare il proprio destino. Il campo, però, finora, non gli ha dato una mano. Con la maglia del Bologna ha collezionato appena cinque presenze, tre sotto la gestione Tedesco e due con Palladino, senza mai partire titolare. Un gol all'attivo e soprattutto una posizione nelle gerarchie offensive che si è progressivamente complicata.