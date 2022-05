Cagliari, Mazzarri vicino all'esonero: si va verso la promozione di Agostini

Presto potrebbe saltare un'altra panchina di Serie A. Dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il Verona, seconda consecutiva e settima nelle ultime otto giornate, è infatti vicinissimo l'esonero di Walter Mazzarri dalla panchina del Cagliari. I sardi, attualmente quartultimi in classifica con 28 punti, hanno fin qui incassato ben 19 ko in 35 partite e rischiano di finire in Serie B - Salernitana e Venezia, dietro in graduatoria, hanno anche partite da recuperare -.