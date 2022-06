Cagliari, big in uscita. Fiducia a Deiola e Carboni

CAGLIARI - In programma oggi la conferenza stampa del dg Mario Passetti e il ds Stefano Capozucca per parlare delle strategie del prossimo mercato. Servirà allestire una squadra competitiva per la prossima categoria, scegliere da chi ripartire, scegliere i nuovi arrivi e ricostruire la rosa che punterà alla Serie A. In serie B servono giocatori di categoria e con tanta voglia di sfondare. Prioritario, il nome dell'allenatore: in corsa al momento sono rimasti in due, De Rossi e Liverani (dopo i vari Inzaghi, Andreazzoli, Gotti). Il primo è il preferito di Giulini, il secondo negli ultimi giorni sembra aver ripreso quota. E col tecnico si delineerà la rosa: partendo da alcuni punti fermi come Altare, Carboni, Radunovic e Deiola. Per il resto non resteranno i big: ingaggi fuori portata per la B. Ma non è detto che qualcuno possa restare, ad esempio Joao Pedro.