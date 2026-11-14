"Il Manchester United sogna Nico Paz", dall'Inghilterra la clamorosa indiscrezione

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Il Manchester United sogna Nico Paz". La clamorosa indiscrezione arriva direttamente dall'Inghilterra: secondo quanto riportato dal 'Telegraph' i Red Devils sono pronti a intervenire pesantemente nel mercato di gennaio con l'obiettivo di regalare al nuovo allenatore, Mauricio Pochettino, un difensore e un attaccante. Il vero obiettivo però, per il club mancuniano in vista della sessione estiva, è il fuoriclasse del Como Nico Paz, il cui contratto con i lariani scade il 30 giugno 2028.