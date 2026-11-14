"Il Manchester United sogna Nico Paz", dall'Inghilterra la clamorosa indiscrezione
MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Il Manchester United sogna Nico Paz". La clamorosa indiscrezione arriva direttamente dall'Inghilterra: secondo quanto riportato dal 'Telegraph' i Red Devils sono pronti a intervenire pesantemente nel mercato di gennaio con l'obiettivo di regalare al nuovo allenatore, Mauricio Pochettino, un difensore e un attaccante. Il vero obiettivo però, per il club mancuniano in vista della sessione estiva, è il fuoriclasse del Como Nico Paz, il cui contratto con i lariani scade il 30 giugno 2028.
"Nico Paz nel mirino del Manchester United"
Il 22enne trequartista argentino - si legge invece sul 'Sun' - ha impressionato la dirigenza dello United in occasione del match di Champions League dominato dai lariani per 4-1 al 'Sinigaglia' lo scorso 21 ottobre ma sul giocatore vanta una clausola di recompra, a 80 milioni di euro, il Real Madrid che continua a osservare con interesse l'esponenziale crescita del talento classe 2004. C'è però un aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro dello stesso Nico Paz: la posizione in campo dell'argentino è la stessa occupata, in casa Merengues, da un profilo di caratura mondiale come Jude Bellingham. Un eventuale ritorno di Paz a Madrid, al momento, appare dunque complicato, soprattutto da un punto di vista tattico e potrebbe spingere Paz altrove, magari proprio verso Old Trafford dove potrebbe rappresentere l'erede ideale di capitan Bruno Fernandes, sempre più vicino all'addio dopo aver rifiutato la seconda proposta di rinnovo.
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