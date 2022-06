Calciomercato Cremonese, ufficiale: il primo colpo è Vasquez

Il comunicato della Cremonese

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Genoa C.F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Johan Felipe Vasquez Ibarra. Nato a Navojoa, in Messico, il 22 ottobre 1998 Vasquez è un difensore centrale. In carriera ha indossato le maglie dei club centro americani di Cimarrones, Monterrey e Pumas Unam. Nella stagione 2021/22 ha esordito in Serie A con il Genoa, disputando 28 partite e realizzando una rete nella partita contro il Sassuolo. Nazionale messicano, alle Olimpiadi di Tokyo ha conquistato la medaglia di bronzo con la Tricolor".