Cremonese, doppio colpo in vista: con Dessers c'è Okereke

CREMONA - Grandi idee per l'attacco. La Cremonese di Massimiliano Alvini punta su nomi d'esperienza internazionale e su pedine che già ben conoscono la Serie A. Il sogno dei grigiorossi è Cyriel Dessers, attaccante classe '94 capocannoniere della Conference League con la maglia del Feyenoord e avversario della Roma nella finale di Tirana. C'è l'ok del giocatore ad un suo eventuale trasferimento in Italia. Andrà formulata però un'offerta più alta per strappare il sì definitivo al club olandese. Oltre a Dessers, la Cremonese vorrebbe regalare ad Alvini anche David Okereke, attaccante nigeriano del Bruges ed ex Spezia e Venezia. Ufficializzato Quagliata, si aspetta l'ok al trasferimento di Lucien Agoumè (Inter).