Calciomercato Cremonese, ufficiale: Okereke è grigiorosso

CREMONA - Attraverso i propri canali societari, la Cremonese ha annunciato l'arrivo in grigiorosso di David Okereke, l'anno scorso in forza al Venezia: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Club Brugge il diritto alle prestazioni sportive di David Okereke. Nato a Lagos (Nigeria) il 29 agosto 1997, attaccante, Okereke in Italia gioca prima nella Lavagnese e successivamente con lo Spezia. Con la formazione ligure esordisce in Serie B nel 2016 e arriva a collezionare 59 presenze, firmando 11 gol. Nel 2019 lascia l’Italia per trasferirsi al Club Brugge. Con i belgi vince due edizioni della Jupiler Pro League, scende in campo complessivamente 71 volte (11 nella sola Champions League) e trova la via della rete in 15 occasioni. Nella stagione 2021/22 torna in Italia per conoscere da vicino la Serie A: la sua esperienza al Venezia si conclude con 7 gol in 32 presenze. Okereke ha all’attivo anche una presenza con l’Under 23 della Nigeria".