Baschirotto alla Cremonese, l'annuncio è da ridere: basta un bicipite

Prosegue la campagna acquisti della Cremonese, che nello stesso giorno ha ufficializzato Alessio Zerbin e Federico Baschirotto. Due acquisti di spessore per i grigiorossi che, al loro ritorno in Serie A dopo due anni di assenza, stanno portando avanti un calciomercato all'altezza della massima categoria. L'ultimo colpo è stato appunto il difensore ex Lecce, che aveva già giocato nelle giovanili della Cremonese raggiungendo la prima squadra nella stagione 2014/15 senza mai esordire. Un gradito ritorno che il club ha deciso di presentare con un annuncio inusuale.