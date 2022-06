EMPOLI - L'Empoli cede il giovane Klemen Hvalic al Fc Koper. L'annuncio arriva dai canali ufficiali del club toscano: "L'Empoli comunica di aver raggiunto l’accordo con FC Koper per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Klemen Hvalic" - si legge nella nota. In attesa dei colpi per la prima squadra, dunque il ds Accardi lavora sul mercato dei giovani.