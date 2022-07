EMPOLI -Nuovi arrivi anche ad Empoli. Il club toscano accoglie Koni De Winter in prestito secco dalla Juve. Il giovane difensore aveva trovato la scorsa settimana l’accordo con i toscani, la firma è slittata di qualche giorno per via del rinnovo con la Juventus. La società di Fabrizio Corsi, nel frattempo, prosegue il dialogo con gli agenti di Sebastiano Luperto per la conferma del difensore.