Calciomercato Empoli: Rugani dalla Juve per sostituire Viti

EMPOLI - Mattia Viti (20) al Nizza: nelle casse dell’Empoli 15 milioni (martedì la chiusura) e ora la necessità di rimpiazzare il suo talento partito a titolo definitivo in Ligue 1. Si sta aprendo un fronte con la Juventus per riportare a casa il talento cresciuto nel vivaio azzurro, Daniele Rugani (28). Il club bianconero deve prima trovare un difensore, dopo non avrà difficoltà a sedersi con l’Empoli e il giocatore per trovare una soluzione: Rugani ha un altro anno di contratto, con una buonuscita della Juventus e un nuovo triennale che spalmi e allunghi il suo ingaggio a Torino sarà possibile chiudere l’operazione. Dopo Gianluca Scamacca (23), Sebastiano Esposito (20), Lorenzo Lucca (21) e in attesa di evoluzioni sul fronte Cesare Casadei (19), si tratterebbe quindi di un altro talento italiano a traslocare all’estero in questa sessione di mercato.