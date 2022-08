Empoli, asse caldo con l'Atalanta: con Cambiaghi vicino Lammers

EMPOLI - Il mercato dell'Empoli sta subendo una forte accelerata negli ultimi giorni. Con l'Atalanta l'asse è particolarmente caldo, con in ballo due nomi importanti per il club toscano. Il primo è l'esterno offensivo Nicolò Cambiaghi che andrebbe a rinforzare l'attacco azzurro del tecnico Paolo Zanetti. L'Atalanta è ormai decisa a dare l'ok per il prestito secco del talento Under 21 in Toscana per consentirgli di crescere e giocare con continuità in Serie A. Ma non finisce qui. Nei colloqui che i due club avranno nei prossimi giorni per Cambiaghi, potrebbe rientrare anche il discorso relativo all'attaccante olandese della Dea, Sam Lammers, tornato a Bergamo dopo il prestito all'Eintracht Francoforte.