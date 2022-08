Calciomercato Empoli, ufficiale l'arrivo del giovane Herculano Nabian

EMPOLI - Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, l'Empoli annuncia di "aver raggiunto l’accordo con il Vitória Sport Clube per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive di Herculano Nabian. Herculano Bucancil Nabian è un’attaccante portoghese nato a Bissau il 25 gennaio 2004. Cresciuto nel settore giovanile del Vitória Guimarães, esordisce in prima squadra il 26 luglio 2021, disputando l’incontro di Taça da Liga, la coppa di lega portoghese, vinto per 4-1 contro il Leixões. L’8 agosto dello scorso anno l’esordio in Primeira Liga, nella sfida contro la Portimonense. Il calciatore ha inoltre giocato in in tutte le nazionali giovanili portoghesi, dall’Under 15 all’Under 19".