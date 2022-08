Empoli, nuovo rinforzo per Zanetti: arriva Grassi in prestito dal Parma

EMPOLI - Nuovo arrivo in casa Empoli. Dal Parma è stato acquistato, con la formula del prestito con diritto di riscatto, Alberto Grassi, centrocampista classe '95. Il prestito avrà l'obbligo di riscatto in caso di salvezza del club toscano. Questa operazione anticipa di qualche ora la cessione di Leo Stulac al Palermo, che dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. Grassi ha giocato l'ultima stagione in prestito al Cagliari, collezionando 31 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia.